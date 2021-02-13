Мощное землетрясение в Японии: более 20 пострадавших

Сила толчков составляла 7,1 балла по шкале Рихтера Фото: REUTERS

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение, эпицентр которого находился в печальной известной префектуре Фукусима.

Сила толчков составляла 7,1 балла по шкале Рихтера.

В ряде районов частично разрушены строения и инфраструктура. Более 20 человек получили травмы. О жертвах пока не сообщается.

Не исключены т.н. афтершоки - повторные толчки, следующие за основным Фото: REUTERS

Объявлена угроза цунами, людей просят не приближаться к береговым линиям.

Как сообщают японские СМИ, на АЭС «Фукусима-1», пострадавшей от землетрясения в марте 2011 года, все спокойно, угрозы радиоактивного загрязнения нет. Режим ЧП на АЭС пока не вводился.

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение Фото: REUTERS

Не исключены т.н. афтершоки - повторные толчки, следующие за основным. Как правило, они бывают меньшей силы.