Многие оппозиционные партии относятся к России по-сербски, то есть считая нас страной братской

В минувшем году впервые за три десятка лет в Черногории парламентские выборы выиграли представители оппозиции. Это произошло во многом из-за решения правительства принять законы, ущемляющие права черногорской православной метрополии. За всем остальным черногорцы предпочитают следить со стороны, с чашечкой кофе и с видом на море. Но трогать веру они не позволяли ни Наполеону, ни австрийскому императору, ни Гитлеру.

Многие оппозиционные партии относятся к России по-сербски, то есть считая нас страной братской.

И в Скупщине предсказуемо нашлись силы, которые считают неприемлемым, что дружественная нам по сути Черногория поддерживает санкции ЕС против России. Среди политических тяжеловесов такой позиции придерживается Страхиня Булайич, вице-спикер парламента.

"И как вице-спикер Скупщины, и как депутат, и как родитель, и как сын, как гражданин я говорю и повторяю, что признание ложного государства Косово и введение так называемых санкций в отношении России являются самым большим позором и унижением Черногории в ее истории. Уверен, что моя позиция понятная каждому свободно мыслящему человеку и нет необходимости ее отдельно объяснять", - заявил Булайич.

Вице-спикер выступает против вступления в Черногории в НАТО (это произошло в 2017 году), считает Крым российским, и уверяет, что санкции ЕС по отношению к России и Белоруссии противоречат интересам черногорского народа.