Звёздные наряды на кинопремьере «Спасите, Колю!»: Нагиев в драных джинсах и весенняя Савичева

Знаменитости на показе новой картины «Спасите, Колю!» Фото: Михаил ФРОЛОВ

На минувшей неделе состоялась московская премьера фильма «Спасите Колю!», который стартует в кино с 18 февраля .

На звёздной дорожке, как всегда, блистали богатые и знаменитые.

Вместе с нашим модным экспертом, звёздным дизайнером Ксенией Князевой рассматриваем, кто был самым стильным, а кому надо более тщательно подбирать гардероб.

Дмитрий Нагиев

- В целом мне нравится образ Нагиева. У него есть свой стиль, он немножко из 2000-х. Эдакий стиль группы Backstreet Boys, - считает дизайнер Ксения Князева. - Единственное, тут есть некоторая доля инфантильности, поскольку образ не соответствует возрасту Дмитрия. Но по сути Нагиев может себе позволить такое, потому что он актёр. Главное, чтобы одежда выглядела опрятно, а то есть ощущение, что майка и джинсы не первой свежести. Драные штаны тоже должны быть чистыми.

Дмитрий Нагиев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юля Савичева

- Юля оделась согласно последним модным тенденциям. Платье в мелкий цветочек (принт этот называется «Мильфлер») и с большим воротником очень красиво смотрится. Мне нравится, что нет акцента на ноги, тут спокойный сапог, который уходит под юбку.

Правильная длина, акцентные пуговички, которые освежают, бантик. Мне кажется, что для такого мероприятия вполне уместный наряд.

Юля Савичева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Чурина

- Платье актрисы Анны Чуриной с завышенной талией, с запахом, с асимметричным кроем мне понравилось,-говорит наш модный эксперт Ксения Князева. -Очень акцентные красивые рукава. Мне нравится, что платье выполнено из плотного трикотажа. Там, где нужно добавляет объём, там, где нужно, скрадывает. Единственное, обувь очень тяжёлая. Я бы надела сапог с широким голенищем. Или укорочённый сапог тоже с широким голенищем на шпильке невысокой.

Белый бы выбрала сапог, потому что черный очень тяжело смотрится. Платье нарядное, на грани между вечерним и повседневным, но ближе к вечернему. Здесь обувь надо облегчить, все остальное неплохо. И поддерживать обувь клатчем это уже не актуальная история. Сапоги надо поддерживать более крупной сумкой, а босоножки хорошо бы поддержать небольшой сумкой.

Цвет сумки и обувь необязательно должны совпадать. Это скучно выглядит.

Анна Чурина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Борщева

- Само по себе смешение стиля романтичного и гранж - хорошая идея. Но должна быть игра контрастов в фактурах. Под эту странную дублёнку синего цвета надо было подобрать более тонкое изящное платье. А тут платье слишком плотное для такого массивного верха. На контрасте должно быть платье шифоновое, струящееся, тонкое. Во-вторых, до середины щиколоток, на сантиметров десять длиннее, чем платье Елены.

Либо должно быть платье выше колена. Потому что тут слишком много разрезов. Плюс непонятно для чего тут эта брошь. Сумка, кстати, тоже скучная.

Елена Борщева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нонна Гришаева

- В целом мне нравятся эти брюки палаццо. Одна брючина из шифона, а вторая из атласа. Но немного образ Нонны недотягивает до футуристичного. Я бы завысила талию, чтобы удлинить ноги Нонны. И тогда бы и фигура и брюки смотрелись бы более эффектно. Для этого надо было кофточку заправить в брюки.

А вот блуза из плотного трикотажа вызывает сомнения. Очень странные линии, которые расширяют грудную клетку, - говорит дизайнер Ксения Князева.

Нонна Гришаева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алексей Кравченко и Юлия Борисова

- Про Алексея Кравченко сложно что-то сказать, он выбрал классический «Тотал Блэк». Мне очень понравился объёмный джемпер его жены. Такой акцентный, вкусный ягодный цвет. Классно сочетается с брюками. Все нормально тут с пропорциями, Юлия подчеркнула свои длинные ноги. Единственное, я бы добавила аксессуаров -браслет и серьги.

Алексей Кравченко с женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Калашникова

- Аня снова эксплуатирует образ Барби, Пэрис Хилтон в лучшие годы.

Анна Калашникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Если это образ в стиле Бальман (судя по сумке Ани), то я выбрала бы пиджак с объемными плечами, а не такой мягкий.