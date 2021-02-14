Байден отреагировал на решение Сената не подвергать Трампа импичменту

Джо Байден выступил с заявлением Фото: REUTERS

Действующий президент США Джо Байден выступил с заявлением, узнав о решении Сената не подвергать своего предшественника, Дональда Трампа, импичменту.

В заявлении говорится:

«… Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против вынесения приговора, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном проступке» и «практически и морально ответственен за провоцирование» насилия, развязанного в Капитолии…

Эта печальная глава нашей истории напомнила нам о хрупкости демократии. Что ее всегда нужно защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Насилию и экстремизму нет места в Америке. И что у каждого из нас есть долг и ответственность…

Так мы прекратим гражданскую войну и исцелим душу нашего народа. Это задача, стоящая перед нами. И эту задачу мы должны решить вместе».

В период слушаний по импичменту в Сенате Байден воздерживался от комментариев по этому поводу, отделываясь комментариями по поводу того, что у президента США – своя работа, а у сенаторов – своя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второе оправдание: Трамп снова избежал импичмента

Впервые в истории США процедуру пытались применить к уже покинувшему пост президенту страны (подробности).