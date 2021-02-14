Истинная причина смерти Ларри Кинга: телеведущий умер не от коронавируса

К смерти 87-летнего Кинга привели два тяжелых заболевания Фото: REUTERS

Близкие скончавшегося 23 января в Лос-Анджелесе телеведущего Ларри Кинга подтвердили подлинность его свидетельства о смерти, фотокопии которого оказались в Интернете.

В графе «причина смерти» в свидетельстве нет коронавируса.

К смерти 87-летнего Кинга привели два тяжелых заболевания – гипоксическая дыхательная недостаточность и почечная недостаточность в терминальной стадии.

Но госпитализирован Кинг был действительно с коронавирусом, который не стал основной причиной его смерти.

Последняя жена Кинга, Шон Саусвик Кинг, с которой он находился в процессе развода, ранее заявляла: «Это была инфекция, это был сепсис… Они никогда не хотел умирать, но его милое маленькое тело было многократно поражено таким количеством болезней, что когда мы услышали еще и о коронавирусе, то наши сердца стали обливаться слезами. А он победил его. Но его забрала не связанная с коронавирусом инфекция».

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