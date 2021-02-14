Звезды в День влюбленных: Королева и Тарзан устроили вечеринку для взрослых, а Анфиса Чехова свела тату в честь бывшего

Наташа Королева и Тарзан, на долю которых за последние месяцы выпало немало испытаний, демонстрируют в отношениях второй медовый месяц Фото: Борис КУДРЯВОВ

Заморский праздник, в который принято одаривать любимых валентинками и устраивать милые сюрпризы, отмечают не только школьники, но и те, кто давно в браке. По крайней мере, для многих знаменитостей это повод "запилить" красивые фоточки в Инстаграм.

Так, Наташа Королева и Тарзан, на долю которых за последние месяцы выпало немало испытаний, демонстрируют в отношениях второй медовый месяц. Ночь на 14 февраля эпатажная пара встретила на сцене: похудевшая "русалка" пела, подчеркнув стройные формы маленьким черным платьем, а ее муж, пусть и не такой нарядный, лихо отплясывал с танцовщицами в коротеньких пиджаках, нахлопывая их по ягодицам. Вечеринка, судя по всему, предназначалась для взрослых: среди декораций организаторы установили стенд с экзотическими интимными игрушками, которые Королева не постеснялась показать подписчикам в соцсетях. А уже утром довольные супруги поделились снимком из самолета: день всех влюбленных пара решила встретить в Париже.

Улетели из Москвы и Джиган с Оксаной Самойловой: в честь 14 февраля рэпер исполнил мечту жены и вывез всю семью в Египет, где они сейчас катаются на верблюдах и осматривают гробницы.

- Улететь на выходные к пирамидам было в списке моих хотелок последние лет 10. Никто из нас тут прежде не был, а я просто фанатею от этой темы. Когда ты ходишь по земле фараонов, трогаешь пирамиды, слушаешь гида - это такой кайф! Я точно жила тут раньше, - призналась счастливая инстамама, которая после многочсиленных пластических операций действительно выглядит восточной красавицей.

Лидер "Руки вверх" Сергей Жуков в День влюбленных проснулся в окружении воздушных шаров-сердечек. Такой подарок кумиру "нулевых" сделала жена Регина, с которой после 13 лет брака и рождения троих детей они смогли сохранить романтику в отношениях.

- Но мало этой красоты, под окном меня ждало еще любовное послание, - показал Жуков подписчикам огромную надпись на снегу: "Люблю тебя, Сережка".

Жена Сергея Жукова устроила ему романтический сюрприз. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Холостячку Викторию Боня в последнее время задаривает цветами таинственный поклонник, вот и День святого Валентина не стал исключением. Правда, на этот раз доброжелатель прислал сладкий букет из конфет и фруктов.

- Пусть любовь даст тебе крылья, укроет от всех невзгод, и светлое чувство навсегда останется в сердце, - подписал каллиграфическим почерком открытку некий Александр. Однако, на призыв Вики рассекретиться так и не среагировал...

Анфиса Чехова, чей бывший муж недавно сыграл свадьбу практически с ее копией, 14 февраля решила окончательно порвать с прошлым. Телеведущая наведалась в тату-салон, чтобы исправить старую татуировку на лопатке.

- В молодости я со своим молодым человеком сделала одинаковые тату-валентинки. Потом из этого рисунка вырос цветок, который выцвел. Сейчас мы все это закрасим и добавим красивую геометрию, - поделилась Чехова кадрами из салона. - Если вы влюблены в жизнь и в себя, вам всегда будет, что отметить.

Анфиса Чехова и ее новая татуировка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новую татуировку в честь 14 февраля пообещала сделать и бывшая жена "отца Ералаша" Анна Грачевская. Мол, у них с мужем такая традиция. Вскоре после скандального развода с Борисом Грачевским телеведущая вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина - бывшего капитана баскетбольного клуба "Зенит". Именно он сейчас воспитывает наследницу Грачевского - восьмилетнюю Василису.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Zivert и Niletto прячут избранников

Фрешмены шоу-бизнеса, в отличие от своих бывалых коллег, не торопятся делиться подробностями личной жизни. Так, суперпопулярные Zivert и Niletto, которых "КП" встретила на днях на одной из музыкальных премий (и которых после совместного хита подозревают в романе), категорически открестились от самого романтичного праздника. Мол, ни свиданий у них, ни любви...

Батафорская броня надежно скрывает сердечные драмы Niletto. Фото: Иван МАКЕЕВ

- До 14 февраля ещё время есть, у нас ведь каждый день наполнен событиями. Ты в один день можешь влюбиться или расстаться - всякое бывает, - уклончиво ответил главный "краш" старны Даня Niletto. - Разве у кого-то вообще есть стабильность? Жизнь очень непредсказуемая, а люди тем более... В моей жизни, конечно, были сумасшедшие романтические поступки, но это личное.

Zivert уверяет, что ее главная любовь - музыка, за которую ее щедро одаривают престижными статуэтками. Фото: Иван МАКЕЕВ

А красотка Юля Zivert и вовсе заявила, что все праздники отмечает с кошками. Действительно, с кем же еще веселиться, когда тебе 30?

- Последний раз День Святого Валентина мы отмечали, кажется, ещё в школе: рассылали друг другу валентинки, пели в актовом зале. В этом году я занята, у меня выступление в этот день. А дома? Ну посижу с собакой и с кошками. Работа, кошки - вот и весь День влюблённых! - ответила певица и, в прочем, сама же посмеялась над своей идеей.