Что происходит в «Краснодаре» за несколько дней до матча в Лиге Европы

Первый матч состоится в Краснодаре уже 18 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В «Краснодаре» редко говорят об этом, но, кажется, в клубе большие планы на Лигу Европы. Вплоть до полуфинала, а может, и финала. Но сначала последней российской команде в этих еврокубках нужно пройти «Динамо» Загреб. Первый матч состоится в Краснодаре уже 18 февраля.

Но при всех амбициях «Краснодар» зимой не усилился. Клуб не нашел забивного форварда, который так нужен команде. Не появился у «быков» и надежный центральный защитник. И поэтому намеки на проход в решающие стадии Лиги Европы пока звучат неубедительно.

Недавно «Краснодар» прилетел домой со сборов. Но результаты контрольных матчей команды Мусаева не внушают особого оптимизма.

21 января. «Легия» - «Краснодар» - 0:0

27 января. «Краснодар» - «Рига» – 1:0

27 января. «Краснодар» - «Шахтер» Солигорск – 3:0

4 февраля. «Краснодар» - «Локомотив» - 1:1

4 февраля. «Ростов» - «Краснодар» - 0:2

11 февраля. «Краснодар» - «Локомотив» - 0:4

11 февраля. «Краснодар» - «Локомотив» Тб – 3:2

Шапи забивает, в обороне проблемы

Результаты говорят о том, что Шапи вернул голевое чутье – он дважды забивал «Ростову» и отличался в других матчах. А также о том, у команды пропадает концентрация – «Краснодар» был разгромлен «Локомотивом» (0:4) из-за собственных грубейших ошибок. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев объяснил поражение нагрузками и усталостью, но все голы были забиты еще в первом тайме. А значит вопрос все-таки во внимании, а может и в отношении к сопернику. Это подтвердил во время трансляции и лидер атак «Красндара» Маркус Берг. «Игра — дерьмо. Мы действуем сами по себе, а не как единое целое», — ветеран не стеснялся в выражениях.

Перед игрой с «Динамо» Загреб это очень настораживает. Чемпион Хорватии в Европе очень любит играть на чужих оплошностях, и безжалостно их использует.

Тренерский штаб «Динамо» не помешан на контроле мяча, зато здорово изучает малейшие слабости соперника, и умело давит на них. Хорваты точно знают, что Кайо – проблемное звено в центре обороны «Краснодара», и если его выдергивать из позиции, то он будет ошибаться и моменты точно появятся. Так в контрольных матчах зачастую и случалось.

Сафонов все еще травмирован, Ари питается золотыми стейками

Один из самых ценных игроков «Краснодара» - голкипер Матвей Сафонов. Но весь перерыв он лечился после травмы, полученной в матче с «Челси». Ворота «Краснодара» защищал 35-летний Евгений Городов, и надежности обороне это не добавило. Когда же в ворота вернется Сафонов, непонятно. Даже если он восстановился, рискованно ставить в таком матче голкипера, не игравшего с начала декабря.

Есть в команде и другие травмированные. Петров и Рамирес не восстановятся к 18 февраля. А, например, Ари смог напомнить о себе этой зимой лишь тем, что съел золотой стейк. В Дубае нападающий с российским паспортом посетил ресторан популярного повара Нусрета Гекче и заказал его фирменный стейк, покрытый сусальным золотом. Цена такого блюда составляет около 1 200 евро.

«Динамо» Загреб в порядке

У соперников «Краснодара» есть недостаток - очень неуверенно играют в гостях, но и одно огромное преимущество. Сезон у хорватов возобновился 14 января, и «Динамо» в 2021 году провело уже 8 официальных матчей. Бывало, что команду трясло и она теряла очки в играх против середняков «Риеки» или «Сибенека». Но главный матч против «Осиека», с котором «Динамо» ведет борьбу за титул, действующие чемпионы Хорватии выиграли – 1:0. «Краснодар» ждет очень непростой матч.

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