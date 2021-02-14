Эдуард Басурин: На той стороне линии фронта в Донбассе идёт концентрация сил и средств

Эдуард Басурин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ... Эдуард Александрович, вот только ночью по каналам информагентств пришли заявления Владимира Путина, которые прозвучали на встрече со СМИ. И вот - что касается Донбасса: «Прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что»…

- Да, я в курсе, уже успел прочитать.

- Как вы лично, как те люди, с которыми сегодня общались, восприняли это заявление?

- Нормально восприняли. Здесь особенно обращают внимание на первую фразу заявления Путина, где он говорит о людях, в частности, о детях, которые сейчас очень страдают в Донбассе.

- Скажите, как у вас там обстановка сейчас складывается?

- В принципе, так потише стало.

- Сегодня стреляют?

- На отдельных участках... Вообще, у нас здесь холодно - минус 11, сильный ветер.

- А что простые люди говорят?

- Ну, люди, конечно, ждут перемен к лучшему, потому что обещания же различные давались, и скоро будет семь лет, как продолжается этот конфликт. А люди у нас терпеливые. Как это все будет развиваться - пока не ясно.

- Как себя та сторона ведет? Вам приходится отвечать им?

- В данный момент - концентрация сил и средств на той стороне линии фронта.

- Вы имеете в виду, в эти дни усиливается эта концентрация?

- Да.

- Вы меры принимаете, естественно?

- Ну, мы просто отслеживаем эти моменты. Сотрудники миссии ОБСЕ должны обратить внимание на это - проехать и посмотреть, как это все происходит.

- Вчера прозвучало заявление из офиса президента Зеленского - типа, украинской стороне придется отказаться совсем от минских соглашений. Ермак сказал...

- Нет, он не так говорил. Он сказал о том, что от минских заявлений он не отказывается, просто они будут предлагать другой вариант решения этой проблемы.

- Как вы к этому относитесь?

- Ну, это дорожные карты, которые они там какие-то придумали. Они якобы заявили о том, что сами предложения разосланы всем участникам. Нам не присылали.

- Как настроение у Дениса Пушилина, у руководства республики?

- Да, в принципе, нормальное. Недавно он сделал различные заявления о том, что седьмой год идет война и надо что-то решать …

- Как у вас с коронавирусом там?

- Ну, как и везде, в принципе. У нас за эти семь лет в минздраве ситуация стала посложнее, специалистов не хватает, но - держимся. А вакцинация, которая началась, она - да, помогает.

- Уже развернулась эта работа? Достаточное ли количество вакцины получили?

- Получили небольшое количество. Ожидается больший объем.

- Спасибо огромное. Держитесь.

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