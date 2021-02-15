Слава КПСС и женская анатомия, левиафаны младые, незнакомые, "Устрашен режиссер, от красавиц бежит", чарка и шкварка, "Елекстрический фонарик на оглобельках"

Тем временем в Бабушкинском райсуда г. Москвы, где слушается очередное дело пациента, подсудимый изъявил желание называть судью штурмибаннфюрером Фото: REUTERS

Вслед за берлинским пациентом, показавшим в зале суда всю силу своего дикого и необузданного нрава, его приверженцы также проявляли себя смело и оригинально.

Певец речитативом В. В. Машнов, выступающий также под псевдонимами Гнойный, Соня Мармеладова, Слава КПСС и др., был притянут к Иисусу за то, что шествуя по Невскому проспекту, он выкрикивал лозунги в поддержку А. А. Навального: "Лизай, а не кусай, клитор — нежная штучка!", "Долой испанскую инквизицию!" etc. После чего судья Куйбышевского райсуда г. С.-Петербурга подверг певца арестованию на семь суток.

Однако, был от буйного стрельца пред ним отличен Долгорукий. Горсуд рассмотрел дело о клиторе и рэпере и снизил срок наказания до 1 суток. Возможно за него успешно предстательстовали президент Байден, Евросоюз и другие важные инстанции.

Тем временем в Бабушкинском райсуда г. Москвы, где слушается очередное дело пациента, подсудимый изъявил желание называть судью штурмибаннфюрером (чин, равный майору) – так всего за три месяца жизни в Германии борец проникся ее историей и культурой. Поскольку его ждет еще много судебных процессов и апелляций, в судах высших инстанций он будет называть судью штандартенфюрером, а главу Верховного Суда В. М. Лебедева – группенфюрером. Вынесение же приговора – приветствовать возгласом "Зиг хайль!".

Пока А. А. Навальный заучивал чины и звания СС и СД, его еще неведомый сторонник представил инсталляцию –

"Сидит Гитлер на березе,

А береза гнется.

Посмотри, товарищ Сталин,

Когда он <упадется>".

Оратор с дерева громко сожалел, что не был в космосе, затем перешел к политике, особо коснувшись телеведущего В. Р. Соловьева. Затем слез и был задержан. Дальнейшая судьба смелого активиста неизвестна.

Так что справедливо говорил кинорежиссер А. П. Звягинцев: "Они возьмут эту страну в свои молодые руки и стряхнут с нее прах старья, консерватизма и страха. Сейчас им всем 20–30 лет. Уже совсем скоро им вступать в свои права. Встречайте новое поколение".

Наиболее известная лента А. П. Звягинцева вышла в 2015 г. Она изображала "левиафанов позорных", т. е. "алкоголиков, позорящих нашу страну на весь мир". Но теперь явилось племя младое, незнакомое, в левиафанстве, т. е. в неумеренном потреблении 40-градусной не замеченное. Может быть, там тоже не обходится без препаратов – но иных, не на основе этилового спирта. Безалкогольное поколение так восхитило А. П. Звягинцева, что он поспешил встретить его приветственным гимном.

Однако не у всех режиссеров отношения с младым племенем столь гармонические. Еще более известный мастер К. Ю. Богомолов, еще недавно бывший левиафаном настоящей минуты, имел одно виденье непостижное уму, после чего духовно преобразился. Режиссер испугался, издал манифест, в котором осудил современную Европу, со своей новоэтической политкорректностью идущую, натурально, черт знает куда.

Богомолов, еще недавно бывший левиафаном настоящей минуты, имел одно виденье непостижное уму, после чего духовно преобразился Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любви к дорогим камням старой Европы К. Ю. Богомолову не простили. Пятьсот юных (хотя как проверить? Глупость свойственна не одной юности) и неравнодушных людей подписались под обращением к режиссеру, но само обращение последует позже, если вообще последует. Пока же можно отмечать смелую и оригинальную самоидентификацию подписантов. "Катя Поле, панкиня, квир-коммунистка, работница почты; Надя Ку, микроблогерка, феминистка; Сима Питерская, феминистка, музыкантка, креаторка;

Катя Иудова, музыкантка, поэтесса, плейгёрла, филантропка".

Можно удивиться, отчего все они называют себя уменьшительными именами – Маня, Даша, Соня etc., но впрочем это давно вошло в быт. Внучка наркома иностранных дел М. М. Литвинова добивает восьмой десяток, но всюду зовется Машей Слоним. Отчего же значительно более молодым девицам не подражать grande dame?

Другая странность списка тоже какущаяся. В ней много подписей "гендерно-нейтральный черт". Действительно, прежде в открытых письмах такого не встречалось, но ведь когда-то новое должно пробить себе дорогу. Тем более, что черт (как и ангел, но только с рожками и хвостиком) в самом деле существо бесполое. "Гендерно-нейтральный черт" – это как масло масляное, сугубая тавтология. Ее можно было избежать, но, вероятно, подписующиеся таким образом хотели очертить свой идеал более ярко и выпукло.

К. Ю. Богомолов, как человек раньшего времени (никто бы и не подумал, но вот, так получилось) был, вероятно, смущен квир-коммунистками, креаторками и микроблогерками. Поэтому получилось в точности, как полтора века назад –

"Устрашен режиссер, от красавиц бежит,

А они восклицают ехидно:

"Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит,

Современности вовсе не видно!".

Но затем по здравому размышлению

"Богомолов речет, очутясь на дворе:

"То ж бывало у нас и на Лысой Горе.

Только ведьмы хоть голы и босы,

Но по крайности есть у них косы".

Конечно, насмотревшись, как тебя ждут квир-нейтральные черти, легче понять прелесть травиционных начал. Большим специалистом по этой части является А. Г. Лукашенко. Если первый день заседаний Всебелорусского народного собрания прошел несколько скучновато – лидер сольно ораторствал четыре часа, а он все-таки не Гуго Чавес, -- то на второй день пошло веселее накрыли столы и предложил по 100 гр. водки. Ну а где 100, там и 200 etc. – "Первая колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташечками". С чаркой и шкваркой и конституционную реформу производить гораздо веселее.

Нашей же общественности придется и без чарки, и без шкварки ошиваться на собачьем холоде. То ли из Берлина, то ли из Вильнюса наперсник А. А. Навального Л. М. Волков напомнил: "Ревелюцьонный держите шаг, неугомонный не дремлет враг" и велел собираться во дворах и светить огоньками. В точности по сочинению А. А. Блока, завершив которое, он констатировал: "Сегодня я – гений" –

"Снег крутит, лихач кричит,

Ванька с Катькою летит —

Елекстрический фонарик

На оглобельках...".