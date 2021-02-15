Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Слава КПСС и женская анатомия, левиафаны младые, незнакомые, "Устрашен режиссер, от красавиц бежит", чарка и шкварка, "Елекстрический фонарик на оглобельках"

Известный блогер Максим Соколов - о самых громких событиях последних дней
Максим СОКОЛОВМаксим СОКОЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Тем временем в Бабушкинском райсуда г. Москвы, где слушается очередное дело пациента, подсудимый изъявил желание называть судью штурмибаннфюрером

Тем временем в Бабушкинском райсуда г. Москвы, где слушается очередное дело пациента, подсудимый изъявил желание называть судью штурмибаннфюрером

Фото: REUTERS

Вслед за берлинским пациентом, показавшим в зале суда всю силу своего дикого и необузданного нрава, его приверженцы также проявляли себя смело и оригинально.

Певец речитативом В. В. Машнов, выступающий также под псевдонимами Гнойный, Соня Мармеладова, Слава КПСС и др., был притянут к Иисусу за то, что шествуя по Невскому проспекту, он выкрикивал лозунги в поддержку А. А. Навального: "Лизай, а не кусай, клитор — нежная штучка!", "Долой испанскую инквизицию!" etc. После чего судья Куйбышевского райсуда г. С.-Петербурга подверг певца арестованию на семь суток.

Однако, был от буйного стрельца пред ним отличен Долгорукий. Горсуд рассмотрел дело о клиторе и рэпере и снизил срок наказания до 1 суток. Возможно за него успешно предстательстовали президент Байден, Евросоюз и другие важные инстанции.

Тем временем в Бабушкинском райсуда г. Москвы, где слушается очередное дело пациента, подсудимый изъявил желание называть судью штурмибаннфюрером (чин, равный майору) – так всего за три месяца жизни в Германии борец проникся ее историей и культурой. Поскольку его ждет еще много судебных процессов и апелляций, в судах высших инстанций он будет называть судью штандартенфюрером, а главу Верховного Суда В. М. Лебедева – группенфюрером. Вынесение же приговора – приветствовать возгласом "Зиг хайль!".

Пока А. А. Навальный заучивал чины и звания СС и СД, его еще неведомый сторонник представил инсталляцию –

"Сидит Гитлер на березе,

А береза гнется.

Посмотри, товарищ Сталин,

Когда он <упадется>".

Оратор с дерева громко сожалел, что не был в космосе, затем перешел к политике, особо коснувшись телеведущего В. Р. Соловьева. Затем слез и был задержан. Дальнейшая судьба смелого активиста неизвестна.

Так что справедливо говорил кинорежиссер А. П. Звягинцев: "Они возьмут эту страну в свои молодые руки и стряхнут с нее прах старья, консерватизма и страха. Сейчас им всем 20–30 лет. Уже совсем скоро им вступать в свои права. Встречайте новое поколение".

Наиболее известная лента А. П. Звягинцева вышла в 2015 г. Она изображала "левиафанов позорных", т. е. "алкоголиков, позорящих нашу страну на весь мир". Но теперь явилось племя младое, незнакомое, в левиафанстве, т. е. в неумеренном потреблении 40-градусной не замеченное. Может быть, там тоже не обходится без препаратов – но иных, не на основе этилового спирта. Безалкогольное поколение так восхитило А. П. Звягинцева, что он поспешил встретить его приветственным гимном.

Однако не у всех режиссеров отношения с младым племенем столь гармонические. Еще более известный мастер К. Ю. Богомолов, еще недавно бывший левиафаном настоящей минуты, имел одно виденье непостижное уму, после чего духовно преобразился. Режиссер испугался, издал манифест, в котором осудил современную Европу, со своей новоэтической политкорректностью идущую, натурально, черт знает куда.

Богомолов, еще недавно бывший левиафаном настоящей минуты, имел одно виденье непостижное уму, после чего духовно преобразился

Богомолов, еще недавно бывший левиафаном настоящей минуты, имел одно виденье непостижное уму, после чего духовно преобразился

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любви к дорогим камням старой Европы К. Ю. Богомолову не простили. Пятьсот юных (хотя как проверить? Глупость свойственна не одной юности) и неравнодушных людей подписались под обращением к режиссеру, но само обращение последует позже, если вообще последует. Пока же можно отмечать смелую и оригинальную самоидентификацию подписантов. "Катя Поле, панкиня, квир-коммунистка, работница почты; Надя Ку, микроблогерка, феминистка; Сима Питерская, феминистка, музыкантка, креаторка;

Катя Иудова, музыкантка, поэтесса, плейгёрла, филантропка".

Можно удивиться, отчего все они называют себя уменьшительными именами – Маня, Даша, Соня etc., но впрочем это давно вошло в быт. Внучка наркома иностранных дел М. М. Литвинова добивает восьмой десяток, но всюду зовется Машей Слоним. Отчего же значительно более молодым девицам не подражать grande dame?

Другая странность списка тоже какущаяся. В ней много подписей "гендерно-нейтральный черт". Действительно, прежде в открытых письмах такого не встречалось, но ведь когда-то новое должно пробить себе дорогу. Тем более, что черт (как и ангел, но только с рожками и хвостиком) в самом деле существо бесполое. "Гендерно-нейтральный черт" – это как масло масляное, сугубая тавтология. Ее можно было избежать, но, вероятно, подписующиеся таким образом хотели очертить свой идеал более ярко и выпукло.

К. Ю. Богомолов, как человек раньшего времени (никто бы и не подумал, но вот, так получилось) был, вероятно, смущен квир-коммунистками, креаторками и микроблогерками. Поэтому получилось в точности, как полтора века назад –

"Устрашен режиссер, от красавиц бежит,

А они восклицают ехидно:

"Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит,

Современности вовсе не видно!".

Но затем по здравому размышлению

"Богомолов речет, очутясь на дворе:

"То ж бывало у нас и на Лысой Горе.

Только ведьмы хоть голы и босы,

Но по крайности есть у них косы".

Конечно, насмотревшись, как тебя ждут квир-нейтральные черти, легче понять прелесть травиционных начал. Большим специалистом по этой части является А. Г. Лукашенко. Если первый день заседаний Всебелорусского народного собрания прошел несколько скучновато – лидер сольно ораторствал четыре часа, а он все-таки не Гуго Чавес, -- то на второй день пошло веселее накрыли столы и предложил по 100 гр. водки. Ну а где 100, там и 200 etc. – "Первая колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташечками". С чаркой и шкваркой и конституционную реформу производить гораздо веселее.

Нашей же общественности придется и без чарки, и без шкварки ошиваться на собачьем холоде. То ли из Берлина, то ли из Вильнюса наперсник А. А. Навального Л. М. Волков напомнил: "Ревелюцьонный держите шаг, неугомонный не дремлет враг" и велел собираться во дворах и светить огоньками. В точности по сочинению А. А. Блока, завершив которое, он констатировал: "Сегодня я – гений" –

"Снег крутит, лихач кричит,

Ванька с Катькою летит —

Елекстрический фонарик

На оглобельках...".

КАРТИНА ДНЯ