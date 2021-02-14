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Общество

Как в России отмечают День влюбленных: В Приамурье валентинку нарисовали на льду реки, а в Якутии пары катают на собачьих упряжках

«Комсомолка» выяснила, какие сюрпризы и флешмобы устроили сегодня в разных уголках страны
Ксения БОГДАНОВА
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