Общество 14 февраля 2021 16:25

Как в России отмечают День влюбленных: В Приамурье валентинку нарисовали на льду реки, а в Якутии пары катают на собачьих упряжках

«Комсомолка» выяснила, какие сюрпризы и флешмобы устроили сегодня в разных уголках страны