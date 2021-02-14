Как в России отмечают День влюбленных: В Приамурье валентинку нарисовали на льду реки, а в Якутии пары катают на собачьих упряжках

В Перми молодые люди признавались друг другу в любви и устраивали романтические фотосессии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 февраля – отличный повод напомнить близким, как вы их любите, и поделиться своими чувствами с окружающими. По всей России сегодня проходят акции и флешмобы, посвященные Дню Влюбленных. Волонтеры дарят прохожим на улицах бумажные валентинки, влюбленные пары фотографируются на фоне инсталляций в виде сердца, а в музеях и музыкальных залах проходят выставки и концерты, воспевающие любовь. «Комсомолка» выяснила, как в разных уголках страны отмечают самый романтичный праздник года.

Весь день волонтеры поздравляли жителей Благовещенска. Фото: Инстаграм.

Первыми отмечать День Влюбленных начали жители Дальнего Востока. В Амурской области еще накануне, 13 февраля, на льду реки Зея появилась гигантская валентинка. Вооружившись лопатами, добровольцы и активисты молодежного правительства Амурской области сделали из снега надпись «С днем влюбленных!». Свое творение они посвятили молодоженам и всем влюбленным парам.

Огромная валентинка появилась в Благовещенске на льду реки Зея. Фото: Инстаграм.

Добровольцы сделали из снега надпись «С днем влюбленных!». Фото: Инстаграм.

Снежная валентинка моментально стала одной из главных достопримечательностей Благовещенска. Весь день горожане фотографировались на ее фоне, а добровольцы снимали их на видео и дарили ролики на память.

На берегу Зеи фотографировались молодожены и влюбленные пары. Фото: соцсети.

Красные сердечки то и дело вспыхивали и на улицах Благовещенска, согревая город в февральские морозы.

Лица горожан на глазах теплели. Фото: Инстаграм.

В этот день волонтеры раздавали жителям столицы Приамурья бумажные сердечки с признаниями в любви. Лица горожан на глазах теплели, эмоции просто зашкаливали!

В Магадане старшеклассники вышли на городскую набережную и признались в любви городу. А музыканты Магаданского государственного драматического театра пригласили всех желающих на романтический вечер с оркестром «Музыкальный серпантин для влюбленных».

В Магадане школьники признались в любви городу. Фото: Инстаграм.

В Южно-Сахалинске решили отметить День Влюбленных нетрадиционно – на лыжах. В честь 14 февраля 30 влюбленных пар приняли участие во встречной эстафете на беговых лыжах. В забеге стартовали девушки, а финишировали парни. Три пары, показавшие самые лучшие результаты, получили кубки, медали и ценные призы.

На верхней площадке горнолыжного курорта "Горный воздух" в Южно-Сахалинске была организована фотозона. Влюбленные парочки из числа спортсменов и просто любителей красивых видов позировали на фоне кованого сердца.

Якутия встретила праздник солнечным морозным утром: отличная погода для зимних забав на свежем воздухе. В честь дня Влюбленных в этнографическом комплексе «Чочур Муран» устроили парное катание на собачьих упряжках. Признаться друг другу в любви, мчась в санях по заснеженной равнине – что может быть романтичнее?

А в Новосибирске устроили фестиваль по строительству снежных хижин «Город эскимосов». За день на льду Обского моря вырос целый город. В состязании приняли участие сотни новосибирцев.

В Новосибирске в честь Дня Влюбленных построили иглу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это только кажется, что построить дом из снега просто. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это только кажется, что соорудить иглу - дом из снега - легко. На деле же требуется сноровка и терпение. Зато в готовом доме тепло и при желании можно даже заночевать.

За день на льду вырос целый эскимосский город. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Это круть, на льду Обского водохранилища 600 человек решают в минус 29 градусов за два с половиной часа построить иглу! По первости кажется, что это забавно и интересно. Но, не зная технологии и качеств снега - ты обречен на фиаско. Зато, это такой кайф, увидеть свой дом на море! Он теперь у меня есть! День принёс бездну открытий, новых знакомств и радостных событий! Восторгов бездна! – написал на своей странице в Фейсбуке новосибирский шоумен Сева Мокин.

В снежном фестивале приняли участие сотни горожан. Некоторые пришли вместе с питомцами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Красноярске эпицентром праздника стал городской парк культуры и отдыха. Здесь ко Дню влюбленных установили арт-объект «Сердце Красноярска». Два дня - 13 и 14 февраля - возле него работал фотограф, бесплатно снимавший семейные и влюбленные пары.

А в красноярском аэропорту Кольцово появилось «Место для поцелуев». В зоне регистрации на первом этаже установили фотолокацию – специальный знак, возле которого гости и жители города могут сделать романтичные фотографии на память.

В Петропавловске-Камчатском в День всех влюбленных стартовала акция «Свидание вслепую», результаты которой объявят на следующий день. А активисты «Молодой Гвардии» организовали фотозону на катке. Рядом с инсталляцией в виде сердца установили украшенную скамейку, где все желающие могли сфотографироваться и получить на память красивые снимки с праздника.

Еврейская автономная область тоже присоединилась к праздничному флешмобу. Волонтеры на улицах Биробиджана дарили прохожим яркие бумажные сердечки. Красивая праздничная фотозона появилась в этот день в торговом центре "Гигант". Посетители фотографировались на ее фоне и публиковали снимки в соцсетях. Кроме того, жители Биробиджана смогли посетить открытую читку пьесы Анны Богачевой «Гадкий котенок» в Малом зале областной филармонии.

Волонетры дарили валентинки на улицах Биробиджана. Фото: соцсети.

Воспитанники биробиджанского детского дома №2 приняли участие в мастер-классе по изготовлению валентинок и поделись результатом в Инстаграме.

- Валентинка - это небольшая открытка в форме сердца, которую принято дарить близким людям. Она символизирует любовь, верность и преданность. Конечно же валентинку можно купить и в магазине, но гораздо приятнее, когда она сделана своими руками. Вот что у нас получилось, - написали ребята.

Жители Читы отметили праздник на площади Ленина. Здесь организовали «открытый микрофон»: любой желающий мог сказать самые волшебные слова своим близким, признаться в любви и подарить теплые пожелания друзьям и знакомым. На площади также прошел большой праздничный флешмоб с валентинками.

Томские музеи в честь праздника устроили акцию «Романтическая регистрация»: у влюбленных пар была возможность купить один билет на двоих. А в Томской областной детско-юношеской библиотеке провели познавательно-игровую программу с мастер-классом «Валентинки для Валентинок» для ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

В Йошкар-Оле День Влюбленных совпал с днем православной молодежи. В Царевококшайском Кремле прошли традиционные сретенские забавы.

- В старину было поверье: в этот день нельзя скучать, а только веселиться. А русский народ не только хорошо работал, но и хорошо веселился, - рассказал в Инстаграме организаторы праздника. - Сретенские забавы ежегодно проходят для того, чтобы молодежь знала народные традиции, проводила выходные с пользой для ума и тела. В этом году мероприятие приурочено 800-летию Александра Невского.

В Царевококшайском Кремле прошли традиционные сретенские забавы. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме тысячи участников присоединились к флешмобу #Россиястраналюбви. Свои снимки с этим хэштегом публикуют жители из разных уголков страны – от Камчатки до Калининграда, от Сургута до Ростова-на-Дону.

В этот день поздравляют не только влюбленные пары, но и всех близких людей, признаваясь в любви своим папам и мамам, бабушкам и дедушкам, родным и друзьям. Ведь это так просто – сказать «я люблю тебя» и сделать кого-то счастливым!