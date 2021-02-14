Шесть дней трудимся, три дня отдыхаем: нас ждет самая длинная рабочая неделя в году

Зато после ударной недели страна временно перейдет на график «три через три»: с воскресенья по вторник отдыхаем, со среды по пятницу – работаем Фото: Иван МАКЕЕВ

Рабочая неделя, которая стартует 15 февраля, будет шестидневной. А все из-за того, что 23 февраля в нынешнем году приходится на вторник. Чтобы не разрывать рабочие дни, правительство перенесло выходной с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Рабочий день 20 февраля считается сокращенным на час.

Зато после ударной недели страна временно перейдет на график «три через три»: с воскресенья по вторник отдыхаем, со среды по пятницу – работаем. И дальше вернемся к привычной пятидневке. Правда, ненадолго: до 8 марта. Всемирный женский день в этом году приходится на понедельник, так что там никаких переносов не будет – с 6 по 8 марта нас ждут три выходных подряд, а затем - четыре рабочих дня.

К слову, рабочая неделя, которая начинается 15 февраля, станет самой длинной в нынешнем году. Почти все остальные официальные праздники в 2021 году выпадают либо на понедельник, либо на субботу-воскресенье, поэтому легко «стыкуются» с обычными выходными и ничего переносить не нужно. Исключение – 4 ноября: День народного единства в нынешнем году приходится на четверг. Но и там никакой шестидневки не будет: просто дополнительный выходной.