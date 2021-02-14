Андрей Туманов: Знаю, как использовать снегопад в корыстных целях

Глава «Садоводов России» Андрей Туманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше месячной нормы осадков выпало за уик-энд в российской столице и ее окрестностях. Но не всем рекордный снегопад принес одни лишь хлопоты. Как обратить адские заносы, сугробы и метели себе на пользу, «Комсомолке» рассказал глава «Садоводов России» Андрей Туманов:

- Как пережили снежный апокалипсис в столице?

- Отлично я пережил «снегопад века». Я с лопатой под кроватью сплю. Как посыпаюсь — сразу за нее хватаюсь.

- Вы бороться со стихией начали с вечера пятницы?

- А я не борюсь, а использую это все в корыстных целях. Потому что снег — наше богатство, как всем известно. Я в большом количестве его топлю.

- А как же экологическая ситуация?

- Беру снег с балкона — это бальзам для комнатных цветов и рассады. Талая вода с нормального снега—и никакого стимулятора растениям не надо! Просто ставлю в помещение ведро - и фантастический эффект. Хоть что-то еще бесплатно осталось и без налогов. Используйте максимально, граждане.

- Вы снег греете или он сам тает от комнатной температуры?

- Сам тает. Треть ведра остается — досыпаю. Я даже с дачи возил, в магазине ведь бог знает сколько стоит талая вода.

- Талая вода для рассады, а еще физические упражнения для тонуса?

- У меня и лопата в багажнике лежит. Ставлю машину таким образом, дабы снегоуборщик по крышу ее не засыпал. В прогалочек ставлю — так, чтобы чуть помахать лопатой и выехать. Вот я в субботу откопался, и приехал из своего Покровского-Стрешнево на ВГТРК, на Ямскую. Там бедные люди не знают, где приткнуться, а я нашел норку небольшую, ее углубил за 10 минут, и носом туда поставил. И мне проезжающие автолюбители сразу завидовать стали. Когда я уезжать собрался, там уже в очередь за мной выстроились на это заповедное место.

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