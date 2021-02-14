"Афтершок 2011 года": в районе Фукусимы в Японии снова произошло землетрясение

Сейчас власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия бедствия Фото: REUTERS

Уже сутки Японию сотрясает землетрясение. Эпицентр располагался в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима. Первые толчки произошли 13 февраля за час до полуночи по местному времени. Они продолжались более минуты.

Национальное метеорологическое управление объявило, что магнитуда первого землетрясения составила 7,1, затем этот показатель был повышен до 7,3.

Сильные подземные толчки ощущались по всей стране. Их почувствовали в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, в том числе и в столичном регионе.

Из-за первого землетрясение в стране объявили угрозу цунами. Правда, позднее это предупреждение было отменено. Премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил о создании кризисного штаба и призвал японцев не выходить из домов. Он заявил, что ЧП привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших по всей стране. Около 900 тысяч домов остались без электричества. Приостановлено движение скоростных поездов.

Сейчас власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия бедствия, сообщил генеральный секретарь правительства Кацунобу Като. Для ликвидации последствий направлены силы самообороны Японии. Также власти предупредили о возможных афтершоках. Именно они и произошли сегодня в районе префектуры Фукусима. По данным национального метеорологического управления, магнитуда первых толчков составила 5,2. Очаг располагался на глубине 50 км. Вторых - уже 4,3. Они произошли с разницей в полчаса.

Уже сутки Японию сотрясает землетрясение Фото: REUTERS

СНОВА «ФУКУСИМА»?

Главное опасение вызывало возникновение внештатных ситуаций на японской АЭС «Фукусима-1». В 2011 году мощнейшее землетрясение (оно получило название Великое Восточно-японское землетрясение) произошло в этом же районе. Тогда его магнитуда достигла 9,0. Подземные толчки и последующее цунами уничтожили всю прибрежную зону в трех префектурах, были смыты деревни и небольшие города. Волны достигали 10-метровой высоты. В результате жертвами стали 25,9 тысяч человек.

К слову, сейсмологи полагают, что нынешнее бедствие является афтершоком того Великого Восточно-японского землетрясения, произошедшего в 2011 году.

«Поскольку землетрясение 2011 года было очень мощным с магнитудой 9,0, неудивительно, что десять лет спустя произошел афтершок такого масштаба», - заявил профессор Института исследования землетрясений Токийского университета Кенджи Сатаке.

10 лет назад основной удар стихии пришелся на АЭС «Фукусима-1», он привел к аварии на станции и взрыву. Население, проживающее неподалеку, было эвакуировано, а в 2013 году станция была закрыта. Ликвидация последствий ЧП проводится до сих пор.

Сильные подземные толчки ощущались по всей стране Фото: REUTERS

В этот раз специалисты АЭС не зафиксировали никаких изменений в показателях. Кроме того, они сработали на упреждение, приостановив функционирование нескольких ТЭС.

Однако позднее появилась информация, что небольшой объем радиоактивной воды выплеснулся из бассейнов, где хранится отработанное ядерное топливо на пятом и шестом реакторе АЭС «Фукусима-1» и первом реакторе «Фукусима-2». Этот инцидент не повлиял на охлаждение ядерного топлива.

Как сообщили в правительстве, атомные объекты, расположенные в Японии, в связи с первым землетрясением не пострадали.

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