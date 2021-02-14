В белом платье и на коньках: как прошла первая свадьба на катке ВДНХ

Московская пара решила пожениться в День всех влюбленных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Провести свадьбу на катке Илья и Анастасия Никулины мечтали, когда просто приходили покататься на ледовую площадку на ВДНХ. Но и подумать не могли, что их мечта станет реальностью, что ради их чувств 14 февраля сотрудники ЗАГСа наденут коньки и выйдут на лед.

Провести свадьбу на катке Илья и Анастасия Никулины мечтали, когда просто приходили покататься на ледовую площадку на ВДНХ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это первая официальная свадьба на катке ВДНХ, брак официально зарегистрирован. Было очень необычно, всех согревали эмоции и чувства. Символично было провести свадьбу 14 февраля - в праздничный день, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Молодые выбрали самую романтичную дату – 14 февраля. Традиционно в этот день признаются в любви, дарят валентинки и конфеты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые выбрали самую романтичную дату – 14 февраля. Традиционно в этот день признаются в любви, дарят валентинки и конфеты.

- Это была очень необычная идея, и родителям понравилось. Сейчас у нас появились крылья. Такая история точно останется с нами, будем рассказывать об этом детям. В том числе будем показывать им публикации и сюжеты на телеканалах, - рассказал жених Илья Никулин.

Молодые выбрали традиционные костюмы жениха и невесты - темный костюм и белое свадебное платье с шубкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые выбрали традиционные костюмы жениха и невесты - темный костюм и белое свадебное платье с шубкой.

- Как вы утеплялись, ведь на улице -13 градусов? - спрашиваем.

- Купили специальные платочки, но под юбочкой все равно холодно, - говорит невеста Анастасия Никулина.

Невеста впервые стояла на коньках в объемном свадебном платье, но сумела не запутаться и немного прокатиться. И все ради того, чтобы свадьба была запоминающейся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Невеста впервые стояла на коньках в объемном свадебном платье, но сумела не запутаться и немного прокатиться. И все ради того, чтобы свадьба была запоминающейся.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В Москве уже несколько лет существует возможность регистрации брака на необычных площадках - в особняках, на смотровых площадках, на стадионах, планетарии. В 2020 году порядка 20% пар зарегистрировали брак на таких площадках, - рассказала Наталья Шарпар, руководитель Дворца бракосочетания на ВДНХ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати

Как на Мальдивах: где пожениться неофициально в Москве?

Три площадки для регистрации браков открыли 14 февраля в столице. Пары могут пожениться в красивой атмосфере. Будет и ведущий, и свидетельство. Все свадьбы не имеют юридической силы, только силу любви.

Зарегистрировать свою любовь на высоте 327 метров можно на смотровой площадке в башне «Федерация».

- Всего будет расписано 64 пары. Церемония бракосочетания пройдет под свадебной аркой, будет звучать марш Мендельсона. Влюбленные пары смогут попробовать пломбир со вкусом первого поцелуя, - рассказали в пресс-службе Panorama360.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Провести свадьбу в стиле «Лас-Вегас» проведут на Центральном рынке. Влюбленные пары распишут в лучших традициях церемонии: с кольцами и свидетельством о регистрации.

- На импровизированной свадьбе выступит певец Доминик Джокер. Гостей ждет праздничная программа и вкусные подарки, - рассказали в пресс-службе Центрального рынка.

«Робозагс» открылся на ВДНХ (в павильоне №2). Регистрация брака здесь проходит после сканирования чувств - с помощью «любовных» датчиков. В «Робозагсе» сделают специальную запись, выдадут свидетельство и кольца.

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