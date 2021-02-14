Эксперт об "акциях феминисток": Фамилию Навальной используют как маркетинговый ход

Своеобразно восприняли День всех влюбленных несколько десятков женщин и девушек в Москве и Питере, которые пришли соответственно на Старый Арбат и Воскресенскую набережную в морозное воскресенье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Своеобразно восприняли День всех влюбленных несколько десятков женщин и девушек в Москве и Питере, которые пришли соответственно на Старый Арбат и Воскресенскую набережную в морозное воскресенье. Причем акцию в сообщениях из города на Неве «привязали» к печально знаменитым «Крестам» (бывший следственный изолятор, как известно, находятся на Арсенальной набережной и уже не функционирует).

В столице России насчитали 239 участниц, в северной столице — 40. Дамы разных возрастов дрожащими от холода руками попытались растянуть белую ленту. Называлось это действо «Феминистская цепь солидарности». С кем солидарность? Да с Юлией Навальной, ну и еще с некими «политзаключеннными». В Питере у девушек с редкими красными розами и валентинками на последних даже были написаны имена «активисток, пострадавших от режима». Ох уж этот режим...

В столице России насчитали 239 участниц, в северной столице — 40. Дамы разных возрастов дрожащими от холода руками попытались растянуть белую ленту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вообще, интересное дело. Юлия Навальная, пока ее муж-блогер препирается в Бабушкинском суде с судьей, прокурором, оскорбляет ветерана войны и его близких, при полном «попустительстве режима» решила отбыть в Германию. Ну как Крупская в политэмиграции, что ли… Нужна ей солидарность горстки замерзших москвичек и петербурженок? Есть в том некоторые сомнения. Но кому тогда нужна?

Называлось это действо «Феминистская цепь солидарности». Фото: Иван МАКЕЕВ

Может, тем, кто снимает фриков с надувными автоматами и в игрушечных касках с надписью НАТО» «охраняющих» цепочку с белой лентой? И тем, кто эти снимки будет активно демонстрировать западной общественности: русские женщины — солидарны с Юлией Навальной! Да и с ее мужем, не без этого…

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как воспринимать это странное «шоу» - с таким вопросом kp.ru обратился к руководителю Института Современного государственного развития Дмитрию Солонникову.

- Несколько десятков женщин на «феминистской цепи солидарности» в двух столицах, дрожа, выступают за свободу политзаключенных и в защиту Юлии Навальной — а ей нужна защита?

- В Петербурге, как я слышал, дамы собирались на Воскресенской набережной. Да, можно и до "Крестов" добраться. Идея кому-то может показаться красивой.

- Но не новой?

- Девочки с белой лентой — как в Белоруссии, а еще раньше в Венесуэле — выходят с таким «нежным протестом». Образы чуть-чуть разнятся, но методички одни и те же. Было бы тепло, как в Белоруссии в августе или в Венесуэле круглый год — собрались бы в белых платьицах и колготочках.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Прохладно для колготочек.

- Да российская зима сурова, да и белые платья на белом снегу будут не очень хорошо смотреться — организаторы явно догадались об этом. Потому пришлось взять белые ленточки.

- Но когда дают привязку, например, к «Крестам» - в этом же, наверняка, хотят видеть некий символ?

- «Кресты» давно пусты, и изолятор вынесен на окраину Питера, в Колпино. В "Крестах" сидело немало революционеров во времена царского режима, потом представители Временного правительства. Потом представители Белого движения. Посидели и сами большевики во времена красного террора. Ну, а потом десятки лет - сплошь уголовники, и изредка те, кого можно считать политзаключенными.

- То есть — слабый символ?

- К современной жизни "Кресты" никоим образом не относятся. Если они хотят говорить о жертвах политических репрессий в России за последние лет 150? Ну тогда, наверное, да. А сегодня — это просто игра в красивые постановочные кадры.

- В Москве, когда у девушек в этой цепочке с лентой на Арбате спросили, знают ли они, где сейчас Юля Навальная —они не смогли с ходу ответить.

- Юля абсолютно свободный человек. Спокойно разъезжает по миру. Ее используют исключительно как узнаваемое имя. Причем узнаваемое — для западных СМИ, где такую акции могут процитировать лишь с условием, если там как-то будет упомянута фамилия Навального.

- Никаких других политзаключенных там просто не знают (как и у нас)?

- Нет, конечно! А если б и знали, читатель никак не отреагировал бы. И фамилию Юли потому просто используют. Это чисто маркетинговый ход «по продаже акций», и ничего больше. А те, кто выходят - для организаторов просто расходный материал и пушечное мясо. Люди, которых вывели, совершенно не должны ничего понимать. Нужна картинка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Протестанток в Москве также спросили, а знают ли они вообще каких-то «политзаключенных» - и они также затруднились с ответом.

- Правильно. Вышедшие с белой ленточкой девушки и женщины, надо полагать, мотивированы каким-то иным образом, чем знанием фамилий «политзаключеннных» и искренней заботой об их судьбе. Не важно, платят им или нет — но некую мотивацию им создали.

- Какую?

- Их поддержат в соцсетях, их лайкнут. Их куда-то пригласят. Их сейчас поснимают в разных ракурсах. Ну, это их работа такая. Дай бог им здоровья в столь суровую погоду. Главное, чтобы постояв, мирно разошлись — а у жителей России хватило ума относиться к подобным акциям спокойно.

- Это не протест, это какое-то вялое шоу?

- Ну есть такое карнавальное действо. В Питере раньше был городской карнавал, люди на него массово ходили и радовались. А сейчас и холодно, и коронавирусные ограничения - ну вот вам такая «замена». На карнавале тоже были клоуны и иные забавные персонажи. Только смеяться не хочется...