Страшная тайна Натальи Дрожжиной: вскрылся криминальный роман актрисы с любовником Галины Брежневой

Похоже, прошлое Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, обвиняемых в афере с наследством Баталова, может оказаться не менее темным, чем настоящее. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Похоже, прошлое Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, обвиняемых в афере с наследством Баталова, может оказаться не менее темным, чем настоящее. Как "благодетели", обхаживающие одиноких и немощных стариков, стали обладателями многочисленной недвижимости, попытались выяснить репортеры "Новых русских сенсаций". Если верить этому расследованию, схема получения квартир и других богатств престарелых артистов зародилась еще в середине восьмидесятых. А главное - с этой историей тесно связана тайна актрисы, которую она тщательно скрывала всю жизнь.

Как выяснилось, у Натальи Дрожжиной, чья фильмография к тому времени насчитывала эпизодические роли в нескольких картинах, была квартира в элитном доме на Садово-Триумфальной улице в самом центре Москвы. Здесь же с конца семидесятых часто видели Галину Брежневу: по словам соседей, дочь генсека тайком приезжала на свидания к своему молодому фавориту Борису Буряце - солисту Большого театра и по совместительству, негласному главарю бриллиантовой мафии СССР, которому приписывали похищение украшений у самых известных артисток.

Журналистам удалось разыскать племянника знаменитого "Бориса Бриллиантовича". И этот родственник оказался не понаслышке знаком с Натальей Дрожжиной. Когда любовника Брежневой осудили за спекуляцию и отправили в колонию, именно актриса примчалась к сидельцу за тысячи километров.

- В тюрьме он потихонечку завел связи. Устроили его в библиотеку, у него там телевизор был, он пил шампанское, - рассказал Алексей Буряце о своем знаменитом дяде. - Потом вдруг пишет ему Дрожжина, а она любила его очень сильно. Вот Борис ее и позвал, а кто еще к нему будет ездить? Наши родственники много не наездятся... И Наталья ответила: "Я к тебе приеду, я с тобой зарегистрируюсь, все, что хочешь, сделаю". В итоге дали им разрешение сыграть свадьбу прямо в лагере. Три дня вся тюрьма на ушах стояла.

Главное доказательство связи Дрожжиной и Буряце - свадебное фото из колонии. Фото: скриншот НТВ.

Зачем молодой актрисе понадобился "сбитый летчик" Буряце, у племянника есть объяснение. И дело не только в любви. Дрожжина, мол, на свободе искала применение талантам криминального гуру, чтобы разбогатеть самой.

- Она тоже бриллианты продавала, где-то скупала, участвовала в каких-то делишках грязных, - заявил племянник Буряце. - И в конце концов она Борису предложила: "У меня есть знакомые артисты без родственников, ухаживать за ними некому. Что можно предложить? Можем за ними опеку установить, и потихонечку квартиры отойдут нам. Боря подумал, посидел денек-два и сказал: "Здесь без хорошего юриста хорошего не обойтись". Так она нашла Цивина.

Однако, вот нестыковка: если верить Цивину, они с Натальей Дрожжиной поженились в ноябре 1983 года. А ее свадьба с бриллиантовым бароном состоялась... в 1985. Но если многомужество запрещено, значит, актриса развелась с юристом ради уголовника? Или, что проще, просто подтасовала факты из своей биографии.

Вот и племянник Буряце уверен, что Цивин появился в жизни Дрожжиной только после свадьбы в колонии.

- Получается, их слова - вранье. Они еще даже не были знакомы, или знали друг друга по верхам, - уверен Алексей Буряце.

Если верить этой истории, получается, именно с этого момента творческий дуэт Цивина и Дрожжиной начал свой путь к успеху... Или к тюрьме: расследование уголовного дела об афере с наследством Баталова продолжается. По статье "Мошенничество" Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину грозит до 10 лет за решеткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Возможности для примирения нет": Вдова и дочь Баталова потеряли больше миллиона рублей из-за скандала с наследством

По мнению адвоката Юлии Антоновой, сумма ущерба будет только расти, пока имущество не вернется законным владельцам (подробности)