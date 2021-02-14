Что произошло после матча Россия - Чехия

Россия победила Чехию и выиграла вообще весь Евротур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У России есть таланты, главное - их развивать: наши хоккеисты досрочно выиграли Евротур

Хоккеисты сборной России одержали победу над командой Чехии со счетом 7:4 в финальной игре третьего этапа "Евротура" - "Шведских хоккейных игр". "КП" рассказывает о том, что произошло и оценки и высказывания тренеров и хоккеистов нашей команды после поединка Россия - Чехия.

На этом турнире главным тренером сборной России был Игорь Ларионов, который номинально возглавляет молодежную команду. Однако же, ему доверили в очередной раз проявить себя с главной командой страны. И он не подвел - россияне победили как на "Шведских хоккейных играх", так и на "Евротуре" в целом. Оценивая этот успех после поединка, Ларионов признался:

- Любая победа на любом турнире играет большую роль, она важна. Но я бы не стал ее преувеличивать. Для ребят это огромный шаг в карьере. Играть три игры за четыре дня с хорошими командами — это значит проявить характер и мастерство, неуступчивость. Такие победы закаляют игроков и делают многие вещи возможными. Хоккей – это игра, которая дает ребятам возможность расти, и именно такие матчи, вытащенные в тяжелейшей борьбе, позволяют надеяться на хорошее будущее, - приводит слова наставника сборной России пресс-служба ФХР.

В ворота сборной Чехии влетело семь шайб от россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По ходу поединка наша команда уступала в счете, однако же смогла переломить ход этой встречи и добиться победы над Чехией со счетом 7:4. Ларионов отметил, что игроки правильно поняли его корректировки по ходу встречи:

- Важно было забить, так как уходить на третий период при счёте 1:3 в решающем матче и давать преимущество сопернику не очень хотелось, такой счет вызвал бы тревогу в головах и сердцах игроков. В перерыве было сказано, что 20 минут игрового времени – это большой отрезок. Мы напомнили, что чехи могут здорово сыграть в обороне и создать опасности на контратаках. Нами были внесены коррективы. Нельзя было форсировать события, нужно играть терпеливо, в пас, исключить игру в одиночку. Ребята всё восприняли правильно, - говорит Ларионов.

Форвард сборной России Никита Чибриков, подводя итог поединка с Чехией, сказал:

- Откуда берется уверенность? Идет большая подготовка, много работы. Я уже провел достаточное количество матчей в КХЛ, выходил на лед не с боязнью, а с уверенностью, хотел принести максимальную пользу команде. Не совру — немного удивился вызову в сборную. Но повторюсь, я работаю и стараюсь прогрессировать. Считаю, что в каждой смене доказывал, что достоин. Спасибо штабу, что дали мне игровое время.

Через пару дней у игрока сборной - день рождения, и ему хоккеисты передали на память ту шайбу, которой он забросил впервые в сборной России:

- Можно сказать и так. Но это больше подарок для моих родителей, они всегда смотрят и поддерживают. Спасибо им. В остальном: гол — это моя работа. Если я выхожу на лед, то должен приносить пользу.

Защитник сборной России Даниил Мисюль прекрасно знаком с главным тренером команды Игорем Ларионовым по "молодежке". И после поединка с Чехией он так охарактеризовал наставника:

- Игорь Николаевич очень спокойный, от него исходит много слов поддержки, никогда не переходит на личности. Все были друг за друга — тренерский штаб и команда. Приятно было работать. Спасибо за доверие и за турнир.