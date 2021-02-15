Как быстрее прогреть машину в мороз, почему от ИП нужно избавляться и что не так с новым сезоном «Последнего героя»

1 место. Мария Максакова: Я себя предательницей не считаю

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» Мария Максакова рассказала, почему вернулась в Россию, кто стоит за убийством её мужа и как она планирует жить дальше (слушать)

2 место. Скандал с интимным видео Дзюбы: как сохранить репутацию в эпоху соцсетей

На этой неделе случилась ситуация, которую можно назвать «Дзюба 2.0». От имени Даны Борисовой её коллегам стали приходить фото и видео самой Борисовой откровенного содержания. На этой волне внезапно поднялся в топ наш ноябрьский подкаст о репутации в соцсетях. А что, тема-то вечная (слушать)

3 место. Красавица, которая сделала Антихриста чудовищем

Бывшая невеста Мэрилина Мэнсона обвинила его в насилии в инстаграм. Одним постом она лишила его контракта с лейблом и роли в сериале. Больше не нужно никаких судов и доказательств. Бывшие возлюбленные обвиняют звезд в харассменте и ломают им карьеру: соцсети гораздо страшнее и эффективнее любых судов (слушать)

4 место. Лайфхак: как быстрее прогреть машину в мороз

Рассказываем, о чем важно помнить, заводя машину в холода (слушать)

5 место. Лолита Милявская: Я могу простить неталантливость, но вот интриганство и закулисные войны ненавижу

Юрий Грымов и Лолита Милявская берут интервью друг у друга и говорят о том, как Лолита играет в театре Агафью Тихоновну в «Женитьбе» и о том, каким должен быть современный артист (слушать)

6 место. Что вырастет из детей, которые учат математику через TikTok?

Пока некоторые педагоги перепечатывают за свой счет советские учебники и подпольно учат детей по ним, другие используют современные методы и ведут уроки в ютубе и TikTok. Разбираемся, чьи методы лучше и у кого шансы на успех выше (слушать)

7 место. «Могут забрать всё, что есть»: Борис Титов объяснил, почему от ИП нужно избавляться

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда», как бизнес переживает пандемию (слушать)

8 место. Мерзнут руки - к чему бы это?

Зимой руки должны мерзнуть, это вроде бы аксиома. Но! Если руки остаются холодными и после того, как вы попали в теплое помещение, это может говорить уже о некоторых болезнях (слушать)

9 место. Петр Шкуматов: С 1 марта возникнет жуткая проблема с прохождением техосмотра

Координатор движения «Общество синих ведёрок» в эфире Радио «Комсомольская правда» дал настоятельный совет всем автомобилистам пройти техосмотр в феврале (слушать)

10 место. «Последний герой». Что теперь не так с любимым реалити

Егор Арефьев и Сергей Ефимов обсуждают главные телесобытия недели и те, которые себя за них выдают (слушать)