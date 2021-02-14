Ирина Безрукова впервые раскрыла тайну похорон погибшего сына

Ирина Безрукова шесть лет назад пережила страшное горе. 14 марта 2015 года умер ее единственный сын Андрей Ливанов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Безрукова шесть лет назад пережила страшное горе. 14 марта 2015 года умер ее единственный сын Андрей Ливанов. Молодому человеку было 25 лет. Бездыханное тело наследника актрисы нашла ее подруга. Последние три года жизни Ливанов страдал тяжелой формой сахарного диабета.

Ирина Безрукова впервые раскрыла свою тайну. Дело в том, что тело единственного сына актрисы Андрея Ливанова, которого она родила в браке с артистом Игорем Ливановым, не стали предавать земле. Могилы молодого человека нет ни на одном кладбище.

Безрукова потеряла всех близких родственников. Ее мама умерла от рака мозга, когда будущей актрисе было всего 11 лет. Потом не стало бабушки. "Я осталась одна в Ростове-на-Дону, и вокруг - мир, и не всегда он волшебный", - рассказала звезда.

Ирина призналась, что не может посещать могилы родных в Ростове-на-Дону, так как не считает, что там находится "душа человека". Потому и у ее сына также нет места захоронения.

"Мой сын говорил такие вещи, что человечество растет с такой большой скоростью, что скоро весь мир превратится в одно большое кладбище, зачем захламлять планету. Есть разные традиции, когда тела предавались огню и потом уходили в природу. Я просто выполнила его волю", - поведала она в эфире программы "Однажды..." на канале НТВ.

Артистка очень благодарна своему бывшему мужу - отцу Андрея. "Он не вмешался, не помешал это сделать. Он сказал такую фразу: «Да, Андрей этого хотел бы». И его прах находится в чистейшем озере в Карелии. Андрюха очень любил воду и ездить на рыбалку с отцом. Туда они не успели доехать. И Игорь это сделал", - отметила знаменитость.

Она пока не нашла в себе силы справиться с болью потери. "Это сложно сделать, особенно когда приближается его день рождения или дата смерти. Я позволяю себе в эти дни, прошу у него прощения, вспоминаю, общаюсь с его друзьями", - добавила Ирина.

Однажды она пригласила его самых близких друзей и своего племянника, чтобы отдать им вещи умершего сына. "Андрюха очень любил делать подарки. Я привела их в комнату Андрея, открыла шкафы, книжные, одежные, и сказала: "Ребят, я вас очень прошу, кому что нравится, забирайте". Какие-то вещи, небольшое количество, я оставила, самые дорогие", - сообщила Безрукова.

По ее словам, она счастлива, что ощутила радость материнства. "Если правда, что мы не раз приходим на эту Землю, надо просто представить, что этот человек - ребенок, взрослый - смотрит на вас и не хочет, чтобы вы страдали, потому что у него все волшебно", - резюмировала актриса.

Напомним, в 2018 году Ирина Безрукова впервые подробно рассказала, что стало причиной смерти ее единственного сына Андрея Ливанова. Наследник звезды работал в Московском Губернском театре администратором. За несколько месяцев до смерти актриса и ее сын отправились во Вьетнам. По словам Безруковой, Андрей мечтал увидеть достопримечательности азиатской страны. Эта поездка стала роковой. Сначала Ирина подхватила жуткий вирус, а затем, когда они вернулись в Москву, недомогание почувствовал и ее сын.

"Перед отлетом на гастроли померила ему температуру - 37,2. Я подумала, что в этом ничего страшного нет", - вспомнила Ирина в беседе с Борисом Корчевниковым.

С Андреем она постоянно была на связи. Но в один день он перестал выходить на связь. "Я понимаю, что прошло полдня, я пишу, он не отвечает. Подумала: «Ну, может, работает…». Когда прошло еще часов 12, я начала нервничать. Позвонила подруге, она приехала к нам домой, Андрей не открывал. Я попросила взломать дверь, вскрыть… Подруга вызвала участкового... Они как-то через окно проникли, оно было приоткрыто. В квартиру зашли моя подруга, директор театра, участковый… Они увидели, что Андрей лежит на полу. Это был несчастный случай. У него на голове была ранка, вмятинка небольшая, как будто человек, падая, ударился", - делилась артистка. Врачи вынесли заключение, что причиной смерти молодого человека стала острая сердечная недостаточность.