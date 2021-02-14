Что сказали в сборной России после гонок преследования на ЧМ-2021 по биатлону

Эдуард Латыпов из-за промахов не смог подняться высоко по итогам гонки преследования. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2021 в Поклюке прошли две гонки преследования. Как у мужчин, так и у женщин российские биатлонисты медалей не выиграли. А лучшими стали молодые - Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов. Пока что в чемпионат наши "вкатываются", и даже лидер Александр Логинов пока не может найти себя на старте турнира.

Молодой для сборной России Эдуард Латыпов занял седьмое место в гонке преследования, не сумев попасть в "призы". Днем ранее мелькала надежда на юного спортсмена, однако не получилось и сейчас. Два промаха стали слишком тяжким грузом - он отстал от Эмильена Жаклена на 1 миунту 35,1 секунды.

- Сегодня чувствовал себя немного тяжеловато, из-за этого шёл своим темпом все круги. Особо не старался догонять. Последний круг шёл в одиночестве, не было борьбы, поэтому шёл спокойно. В целом небольшая тяжесть присутствовала, - сказал после финиша в эфире "Матч ТВ" Латыпов. При этом, он отметил, что по ходу гонки все-таки была борьба и гонка получилась, можно сказать, "контактной":

- Была очень конкурентная борьба, при хорошей стрельбе я продвигался. Всегда видел впереди соперников, но со „стойкой“ немного не получилось. Нужно было рисковать. Но гонка была классной.

А вот в женском преследовании Ирина Казакевич с тремя промахами заняла только 23-е место, став лучшей среди всех наших.

- Меня нельзя назвать лидером сборной. Лидер на данный момент — Светлана Миронова, хоть у нее и не сложились первые две гонки. Я просто новичок. Очень рада, что мне дали возможность выступить на чемпионате мира. Еще пару лет назад я могла только мечтать об этом.

Ирина Казакевич сделала теплое и доброе заявление в адрес своих тренеров, которые помогли ей подготовиться к турниру и вообще - поставили в состав на гонки:

- Спасибо в первую очередь тренерам, которые дали мне шанс стартовать в спринтерской гонке. Для меня это очень важно в плане движения вперед. Есть от чего отталкиваться. Хочу насладиться тем, что я нахожусь здесь среди лидеров мирового биатлона, - сказала 23-летняя биатлониста после финиша гонки в интервью "Матч ТВ".

Следующая гонка на чемпионате мира по биатлону 2021 пройдет послезавтра, 16 февраля. Мужчины разыграют медали в индивидуальной гонке на 20 километров.