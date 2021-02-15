Анекдоты: Раньше в автобусе садился рядом с красивой девушкой, а сейчас - рядом с той, которая в маске

Сядьте на диету, откажитесь от алкоголя, перестаньте есть после шести вечера - и за две недели потеряете 14 дней веселой жизни.

* * *

Если вы вдруг почувствовали себя дураком, вспомните, что в аэропорту Сиднея есть информационное табло для тех, кто перепутал Австрию с Австралией.

* * *

Выйдя вечером на балкон, можно услышать, как старые курильщики кашляют на луну.

* * *

- Что ты видел в этой жизни самое страшное?

- Есть у меня одно воспоминание, я видел, как утки летали.

- Не понял. А чего страшного-то?!

- Да я тогда как раз в палате для лежачих больных в центре драки оказался.

* * *

- Моя жена позвонила мне и сказала, что если я через 10 минут не приду домой к ужину, то она отдаст то, что приготовила мне, нашей собаке. Я уже через 5 минут был дома. Жалко собачку...