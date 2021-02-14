Выстраданное счастье: актриса Дарья Повереннова вышла замуж за вдовца-миллионера

Роман звезды экрана с Александром Шароновым длился восемь лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Дарья Повереннова вышла замуж второй раз. Избранником 48-летней звезды экрана стал вдовец-миллионер Александр Шаронов. Роман влюбленных продолжался долгих восемь лет.

Дарья Повереннова поделилась личным счастьем. Актриса вышла замуж и опубликовала свадебные фото с 57-летним избранником Александром Шароновым. "Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!", - подписала снимок актриса.

В кадре молодожены светятся от счастья. Невеста выбрала для важного дня белоснежный брючный костюм и серебряные лодочки. Жених отдал предпочтение черному классическому костюму и белоснежной сорочке. От галстука и бабочки миллионер отказался.

Поклонники и коллеги оставляют в блоге Дарьи теплые слова с пожеланием всех благ, радуясь за нее. Не секрет, что путь к долгожданному счастью у актрисы был очень драматичным.

В 1991 году Повереннова стала женой актера и режиссера Александра Жигалкина. Пара познакомилась в Щуке, где они учились. В августе 1992-го у супругов родилась дочка Полина. В 2001-м отношения дали трещину. Супруги развелись из-за романа актрисы с коллегой по ленте "День рождения Буржуя" Валерием Николаевым. "Никому не желаю такого треугольника, я переживала, что обманываю мужа, и долго не могла решиться и признаться ему, что влюбилась в другого. С моей стороны был очень жесткий, но честный разговор. К счастью, мы быстро разошлись, Саша не стал меня держать", - делилась Дарья.

Впрочем, ее роман с Николаевым оказался недолгим. В 2003 году они расстались. "Стали говорить, что у него кто-то есть. Он пригласил меня в ресторан и признался, что у него есть другая женщина. Это вернулось мне бумерангом", - вспоминала она.

Актриса тяжело переживала разрыв, надолго погрузившись в глубочайшую депрессию. Как она сама признавалась Борису Корчевникову, долгое время находилась в подавленном состоянии: "Я впала в отчаяние, тогда было много работы, но после съемок приходила домой и вновь погружалась в депрессию. Меня ничего не радовало, даже дочка".

Когда звезду пригласили на съемки сериала "Ангел-хранитель", у Дарьи случился роман с коллегой Анатолием Руденко. Актер оказался моложе возлюбленной на десять лет. Но это не мешало их чувствам. Дело шло к свадьбе. Руденко смог найти общий язык с дочерью избранницы, и следующие четыре года они жили вместе. Но потом он влюбился в молодую актрису Елену Дудину. "Таких ситуаций миллион. И ты оказываешься в ней, думаешь: «Как я возьму и обижу человека, с которым я душа в душу прожил четыре года?» Это очень сложно, как резать по-живому, но другого выхода у меня просто не было", - пояснял Анатолий. Расставание звезд протекало тяжело. По словам Анатолия, они с Дарьей обсуждали сложившуюся ситуацию три дня.

Артистка отчаялась обрести счастье. Она рассказывала, что невезение в личной жизни вызвано семейным проклятием. Однако все неудачи остались позади. Ведь не зря героиня Веры Алентовой в фильме "Москва слезам не верит" говорила: "В 40 лет жизнь только начинается".

Андрей Шаронов был женат на женщине по имени Ольга. В 2012 году супруга президента Московской школы управления "Сколково" умерла от инсульта. От этого союза у бизнесмена есть двое детей - дочь Даша и сын Никита.