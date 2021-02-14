Почему в России провалилась «фонарная» акция оппозиции

Фото от читателя из Котельников

«Лопата сильнее страха», - перефразировали мы с соседями девиз воскресной акции оппозиции и вышли во двор. В оригинале вместо шанцевого инструмента присутствовала «любовь», которая не очень внятно призывала в 20:00 выйти в свой двор и зажечь фонарики. То ли в поддержку Алексея Навального, то ли против коррупции – организаторы терялись в «показаниях». Мы же, для начала, прочистили дорожки на детской площадке, а затем решили ее слегка проапгрейдить. Ей явно недоставало снежной горки.

Засучив рукава и поставив на плиту глинтвейн, мы истово принялись за работу. Пока рядом со спортплощадкой обретала формы будущая горка, сеть наполняли леденящие душу фотографии оппозиционных акций на Дальнем Востоке. Один фонарик на фоне студеного Петропавловска-Камчатского. Трое – в темном дворе морозного Хабаровска. Шествие семерых смелых по спальному району Иркутска. Бегущая строка на здании в Томске. 10 человек вокруг сердечка из свечей в Тюмени: «Очень-очень много народа», - восторженно комментирует один из оппозиционных телеграм-каналов. Не хватало только приписки «Режим дрогнул».

Фото от читателя из Бутово

Наш энтузиазм тем временем заразил дворника с мотолопатой, который уныло убирал снег в районе автостоянки, засыпая белым фонтаном запаркованные в сугробах машины. За 15 минут он сделал то, на что у нас ушло бы еще пару часов, перекидав на горку несколько сотен килограммов снега (мне так показалось), попутно очистив детскую площадку. Оставалось только соорудить ступеньки и укатать склон.

Фото: Иван МАКЕЕВ

А 200 мужественных феминисток (простите за оксюморон) в эти минуты торжественно развернули цепь солидарности с Юлией Навальной. В Германии ей было очень тяжело без поддержки соотечественниц. Впрочем, не все они знали о том, что супруга известного блогера покинула Родину. Да что там, не все они знали, что она на свободе, причисляя к сонму «политзаключенных».

Фото из Восточного Бирюлево. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вцепившись в белую ленту (где-то мы это уже проходили) они решительно ждали, когда на несчастных женщин налетит орда омоновцев и закинет в автозак. Но силовики в этот день (для кого-то – Святого Валентина, а для кого-то – Святого Трифона, покровителя охотников и рыболовов на Руси) решили не снабжать западные (а заодно и отечественные) СМИ яркой картинкой. Иностранные дипломаты, а их машины были замечены неподалеку, наверняка были разочарованы.

К 20:00 наша горка была готова и укатана мной: «Ты у нас экстремал, вот и езжай», - демократично рассудил коллектив. Меня запускали без средств защиты на «ватрушке», которая норовила съехать прямо в молодую ель.

Фото от читателя из Останкинского района

На заборе баскетбольной коробки, которая зимой играет роль катка, зажглась новогодняя иллюминация – ее не убирают до майских. А вот фонарики и их владельцы во дворе так и не появились. О чем я честно сообщил в своем телеграм-канале, получив в ответ десятки фото и видео. Их можно было бы принять за картинку ледяного апокалипсиса, в результате которого страна оказалась под толстым слоем снега, а люди вымерли.

Оппозиционные ресурсы "похвастались" массовостью Фото: Иван МАКЕЕВ

Но если заглянуть на оппозиционные ресурсы, то фонарная жизнь била ключом. Евгений Ройзман у своего музея Невьянской иконы светил сразу тремя фонариками – по одному в каждой руке и налобник на голове. Татьяна Лазарева на патриарших весело выстраивала пару десятков людей в форме сердечка. «Получается?» - спрашивала ее Ксения Собчак, чей муж недавно стал в тусовочке нерукопожатным. «Получается не сердечко, а ж..., только никому не говори», - отвечала Лазарева. И в этом была сермяжная правда воскресной акции, которая ожидания ее организаторов вряд ли оправдала.

Фото от читателя из Мытищ

Казалось бы – не надо никуда ехать, рисковать задержанием, получать дубинкой по голове. Просто выйди во двор и постой 15 минут с включенным фонариком. Но даже студенты предпочли придаться тому, чему обычно принято предаваться в день Святого Валентина. 40 человек у Дома аспиранта и студента МГУ, столько же у ВШЭ говорит лишь о том, что процент молодых людей с неустроенной личной жизнью очень мал. Мал настолько, что отдельные ресурсы (к примеру, польская Нехта) решили компенсировать недостаток энтузиазма фейками, публикуя, к примеру, фотографии со студенческого флешмоба в Казани четырехлетней давности.

Видимо, не готов у нас народ выходить на улицу неизвестно ради кого и непонятно ради чего под сомнительным лозунгом «Любовь сильнее страха». Фото: Иван МАКЕЕВ

Видимо, не готов у нас народ выходить на улицу неизвестно ради кого и непонятно ради чего под сомнительным лозунгом «Любовь сильнее страха». Страха перед чем? Перед темнотой? Ну а любовь – штука интимная. Ей лучше дома заниматься, и без фонариков. Тут, впрочем, личное дело каждого.

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