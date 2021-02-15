Создано зарядное устройство, работающее от тепла человеческого тела

Для питания смартфона будет достаточно термоэлектрического генератора в виде кольца.

Не пропадать же добру, - подумал Сяо Цзяньлянь (Jianliang Xiao), доцент кафедры машиностроения Университета Колорадо (Paul M. Rady Department of Mechanical Engineering at CU Boulder) и создал устройство, которое преобразует тепло человеческого тела в электричество. Очевидное его достоинство: электроэнергия, достаточная для зарядки каких-нибудь гаджетов вроде смартфонов, часов или фитнес-трекеров, всегда, что называется, будет под рукой. И гораздо ближе к телу, даже чем своя рубашка. В прямом смысле.

Зарядное устройство, суть которого Цзяньлянь описал в журнале Science Advances, представляет собой миниатюрные термоэлектрические генераторы – чипы, вырабатывающие электричество за счет разности температур внешних и внутренних слоев. Чипы соединены в единое целое и располагаются внутри эластичной основы из полиимина - полимерного материала. Конструкция – гибкая, что позволяет придавать ей любую форму, в том числе и отдельных частей человеческого тела, с кожей которых всему устройству следует контактировать - набираться живого тепла.

Автор разработки, слова которого приводит The Daily Mail, говорит, что генератора в виде браслета, а то и кольца хватит для питания, как минимум одного электронного устройства. А для дополнительных гаджетов можно собрать генератор помощнее – собрать, как Lego, соединяя отдельные секции.

Схема создания портативного термоэлектрического генератора.

Кстати, из экспериментов Цзяньляня следует: его генераторы тем эффективнее, чем подвижней человек. На бегу, к примеру, можно добыть гораздо больше электричества, чем если сидеть или медленно прогуливаться – температура кожи повышается, а стало быть, и количество вольт увеличивается.

Изобретатель уверяет, за счет собственного тепла можно «снимать» по одному вольту с каждого квадратного сантиметра кожи. Подсчитаем максимальную отдачу.

Чем выше температура человеческого тела, тем больше вольт оно генерирует.

Площадь кожи - от 1,5 до 2 квадратных метров. Это 15 и 20 тысяч квадратных сантиметров. Значит, человек, целиком облепленный генераторами Цзяньляня, напиханными, скажем, в какой-нибудь эластичный комбинезон – вроде гидрокостюма, смог бы генерировать от 15 до 20 тысяч вольт в сумме. При разумном их преобразовании можно и чайник вскипятить. А то и завести автомобиль с разрядившимся аккумулятором.