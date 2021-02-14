«Удалил татуировку гроба с лица»: сын Елены Яковлевой сделал матери подарок на 60-летие

Елена Яковлева единственного сына поддерживает во всем. И за тату не ругает. Фото: Первый канал

В начале марта у народной артистки Елены Яковлевой юбилей. Единственный сын актрисы уже сделал маме подарок на 60-летие. Перед очередным спектаклем Яковлева похвасталась коллегам: в конце января ее сын сдал последние экзамены и стал дипломированным тренером по фитнесу.

28-летний Денис Шальных перепробовал массу профессий, но вот теперь, кажется, определился окончательно. Искал себя парень долго – родители однажды даже в Лондон его на год отправляли, но Денис быстро вернулся на родину. Вскоре занялся бодибилдингом.

Слева на щеке у Дениса раньше был колоритный рисунок. Фото: Первый канал

Кроме того, Шальных периодически экспериментирует с татуировками – то пробовал свести парочку, то набивает новые. Самые свежие февральские фото свидетельствуют, что Денис и сейчас – весь покрытый татуировками. Абсолютно весь. Хотя и здесь произошли перемены. Хотя Елена Яковлева всегда поддерживала сына. И когда в конце выпускного класса парень решил набить первое тату – это был портрет любимой собаки семьи, актриса не стала возражать. Позже Денис начал встречаться с девушкой, которая работала тату-мастером, и постепенно он покрыл татуировками все лицо, руки и часть тела. Родители в какой-то момент даже поддержали наследника, но сделали правда по одной татуировке: Валерий Шальных набил рисунок на плече, а Елена Яковлева – бабочку на пояснице.

На этой неделе Денис Шальных показал обновленное татуированное лицо в программе «Док-ток». Какие-то татуировки прошли «реновацию», а некоторые молодой мужчина свел. Однако по-прежнему тату на лице Дениса весьма живописные – судите сами. «Появилось желание проявлять себя в какой-то внешней атрибутике», - так обозначил причину всех своих «узоров» Шальных. Сын Яковлевой сообщил о переменах и причинах, по которым тату до сих пор на нем: «Были попытки удалить их. Но это трудоемкий процесс. Нужно длительное время ждать между этими лазерными процедурами. И лицо опухает, будто тебя избили».

Но маме этот «гроб» не нравился. Поэтому Денис «размыл» рисунок и сейчас выглядит вот так. Фото: Первый канал

Однако от одной тату специально для Елены Алексеевны Денис Шальных избавился. На его лице больше нет гроба – он от него избавился, переделав рисунок: «Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице». Шальных говорит, что с родителями у него полное взаимопонимание и никаких разногласий, тем более по поводу тату, нет. Однако актриса скорее всего рада такому подарку.

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