"200-300 тысяч рублей в день": Никита Михалков назвал гонорары недовольных жизнью Павла Деревянко и Александры Бортич

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никита Михалков раскрыл гонорары недовольных жизнью артистов за один съемочный день. Такие деньги, надо сказать, многим россиянам и не снились даже в качестве месячной зарплаты.

Некоторое время назад актеры Александра Бортич и Павел Деревянко призвали молодежь выйти гулять на улицы. При этом сами артисты остались сидеть дома.

По словам Никиты Михалкова, приехавшая из Белоруссии в Россию, "роскошная, красивая, очаровательная Александра Бортич зарабатывает за один съемочный день 200 тысяч рублей. "Зачем ты заставляешь людей, в том числе и детей, идти на баррикады. Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?", - задал вопрос Александре мэтр в эфире очередного выпуска "Бесогона".

Режиссер предположил, что Бортич, вероятно, просто хочет быть "в тренде", "рукопожатной". "Неужели ты не понимаешь - если поднимется то, к чему ты призываешь, сметут и тебя тоже. И забудут про тебя, кто ты была", - заявил Михалков.

В еще большее недоумение кинодеятеля привели странные высказывания популярнейшего актера, "талантливого и лихого" Павла Деревянко, который "переборол страх". "Прекрасный артист... У меня снимался, популярнейший, роскошный... Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей в съемочный день", - изумился Михалков.

Он также напомнил, что все артисты имеют статус ИП, чтобы "скостить налоги". Режиссер процитировал своего любимого Гошу Куценко, который признался, что "ничего не понимает", но почему-то пытается высказываться. "Ну ты же взрослый парень. Ты что, не помнишь, что было в 2000-е годы? Безработные артисты. Закрытые театры. Ты что, не помнишь этого? Вообще вы все это забыли?", - вопрошает Никита Сергеевич.

Мэтр раскрыл гонорары и других молодых артистов. Так, съемочный день Антона Лапенко оплачивается по ставке 200-250 тысяч рублей, звезда "Призрака" Семен Трескунов зарабатывает в сутки 120 тысяч рублей, Мария Шалаева - 150 тысяч рублей.

Михалков отметил, что называет эти цифры не для того, чтобы возбудить к актерам ненависть народа, а обращается непосредственно к самим артистам - "чтобы в вас самих возбудить фальшь" от их собственного поведения. "Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съемочный день. Вы чем недовольны?", - задал Михалков вопрос недовольным жизнью актерам.