"Станет восьмым в очереди претендентов на трон": Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка

Гарри и Меган Маркл ожидают ребенка Фото: REUTERS

Не успела облететь мир одна новость о появлении у королевы Великобритании Елизаветы II одиннадцатого правнука, как появилась новая – принц Гарри и Меган Маркл ожидают ребенка.

О беременности Меган стало известно из официального заявления четы:

– Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок.

Несмотря на то, что Гарри и Меган год назад решили отказаться от исполнения официальных обязанностей старших членов королевской семьи и перебрались в США (официальной причиной поступка называлось навязчивое внимание британской желтой прессы), они сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских, а глава семьи по-прежнему остается принцем.

Второй ребенок четы станет восьмым в очереди претендентов на трон Соединенного королевства.

Седьмым в списке числится старший сын Гарри и Меган – двухлетний Арчи.

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