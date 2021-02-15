Названа возможная панацея от болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона - второе по степени прогресса в Европе после болезни Альцгеймера Фото: Shutterstock

Команда исследователей из тунисского отделения Института Пастера работает над терапевтическим потенциалом яда для лечения болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона - второе по степени прогресса в Европе после болезни Альцгеймера.

- Методика нашего исследования направлена на поиск лечения болезни с помощью ядов животных, - рассказывает д-р Инес Эль-Бини Дуиб из Тунисского института Пастера. – Наш предыдущий опыт работы в этой сфере показал, что биоактивные соединения, очищенные из ядов животных, нацелены на определенные молекулы. Связываясь с ними, они подавляют их активность, что позитивно влияет на состояние больных.

В Тунисе давно интересуются компонентами, обнаруженными в яде гадюк и скорпионов. На территории стран Магриба этих гадов - огромное множество, а в институтском центре есть террариум, в котором проживают насекомые и рептилии. Ученые добывают их яд и превращают его в сыворотку.

- Яд состоит из токсичных молекул, которые приводят к параличу жертвы, и нетоксичных, которые нам и нужны, - резюмирует ученый. – Клеточные рецепторы представляют собой подходящие мишени для разработки новых методов лечения не только болезни Паркинсона, но и болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему мужчины живут меньше: ТОП-7 болезней сильного пола

Дело не только в том, что мужчины не любят врачей и предпочитают молчать о том, что больно. Но и в особенных болячках (подробности).