Названа возможная панацея от болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона - второе по степени прогресса в Европе после болезни Альцгеймера
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Команда исследователей из тунисского отделения Института Пастера работает над терапевтическим потенциалом яда для лечения болезни Паркинсона.
Болезнь Паркинсона - второе по степени прогресса в Европе после болезни Альцгеймера.
- Методика нашего исследования направлена на поиск лечения болезни с помощью ядов животных, - рассказывает д-р Инес Эль-Бини Дуиб из Тунисского института Пастера. – Наш предыдущий опыт работы в этой сфере показал, что биоактивные соединения, очищенные из ядов животных, нацелены на определенные молекулы. Связываясь с ними, они подавляют их активность, что позитивно влияет на состояние больных.
В Тунисе давно интересуются компонентами, обнаруженными в яде гадюк и скорпионов. На территории стран Магриба этих гадов - огромное множество, а в институтском центре есть террариум, в котором проживают насекомые и рептилии. Ученые добывают их яд и превращают его в сыворотку.
- Яд состоит из токсичных молекул, которые приводят к параличу жертвы, и нетоксичных, которые нам и нужны, - резюмирует ученый. – Клеточные рецепторы представляют собой подходящие мишени для разработки новых методов лечения не только болезни Паркинсона, но и болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.
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