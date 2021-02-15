Израиль начинает выход из локдауна

Pешено снять почти все ограничения для привитых граждан Фото: REUTERS

Власти Израиля приняли решение о поэтапном выходе из коронавирусных ограничений – главный аэропорт страны, расположенный в Тель-Авиве, начнет работу в ближайшее время, а граждане, сделавшие прививки от COVID-19, получат практически полную свободу.

Тель-авивский аэропорт им. Бен-Гуриона возобновит свою работу с 20 февраля. Вначале количество прибывающих пассажиров ограничится двумя тысячами человек в сутки, однако в правительстве уверены, что эта временная мера не затянется надолго, и вскоре аэропорт будет работать в полную силу.

Воздушное сообщение в Израиле было прекращено 26 января – запрет коснулся как вылетов из страны, так и прибывающих рейсов. Исключение было сделано лишь для бортов, осуществляющих эвакуацию израильтян из других стран.

Кроме того, на заседании кабмина Израиля, посвященного проблеме пандемии, решено снять почти все ограничения для привитых граждан – они смогут посещать музеи и выставки, спортивные и культурные мероприятия, посещать торговые центры и тренажерные залы.

Единственный момент, по которому министры не смогли договориться, - это сроки открытия страны. В любом случае это должно произойти в течение 7-10 дней, а окончательное решение будет принято в ближайшее время.