Байден замахнулся на святое и предлагает переписать законы об оружии

Джо Байден не первым выходит на тропу войны с оружейниками Фото: REUTERS

Джо Байден обратился к конгрессменам с призывом провести реформу закона об оружии. В частности, он предлагает усилить контроль за оборотом оружия и ограничить доступ гражданского населения к скорострельным винтовкам с магазинами большой емкости.

Заявление Байдена приурочено к третьей годовщине массового расстрела учеников и преподавателей в школе Паркленда (штат Флорида).

В 2018 году 19-летний бывший ученик школы Марджори Стоунман Дуглас устроил бойню с помощью автоматической спортивной винтовки. Погибли 14 учеников и 3 сотрудников школы, множество людей были ранены.

«Эта администрация не будет ждать очередного массового расстрела. <…> Мы примем меры, чтобы положить конец нашей эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия и сделать наши школы и общины более безопасными. Я призываю Конгресс провести реформу закона об оружии», – заявил президент.

Джо Байден не первым выходит на тропу войны с оружейниками – до него навести порядок в торговле смертоносным товаром дважды пытался Барак Обама, но проиграл в схватке с Национальной оружейной ассоциацией, имеющей мощное лобби среди конгрессменов-республиканцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трубка мира: Байден будет консультироваться с вождями индейских племен

В повестке - COVID-19, расовая справедливость и экономика (подробности).