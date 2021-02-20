Борис Панкин дружил с Гагариным и руководил задиристой «Комсомолкой»

Юрий Гагарин в редакции «Комсомолки». Справа от него - Борис Панкин Фото: "КП" Архив

Я сделал с этим удивительным человеком, который всего на шесть лет младше «Комсомолки», несколько интервью, начиная с юности, запоем прочитал множество его книг. И давно уже пришел к мысли: биографии нашего Бориса Панкина (а лишь небольшой фрагмент из неё - в самом низу) вполне хватило бы на десяток его самых знаменитых современников.

Впрочем, лучше самого Бориса Дмитриевича не расскажешь - о том, как он жил, чем дорожил, с кем дружил, кого любил и что никак не принимала его творческая душа. А потому - несколько небольших отрывков из наших с ним разговоров.

Вот что экс-главный рассказывал мне, например, про Гагарина...

- У Юры всегда находилось время, когда я ему что-то предлагал. Была возможность даже попариться в так называемой «комсомольской» бане в Переделкино, куда нас позвал Сергей Павлов. (Первый секретарь ЦК ВЛКСМ. - A.Г.) И вот там Павлов отчитывал меня за «еретические публикации» в «Комсомолке». А Гагарин мне руку жал: мол, ты молчи, молчи.

Мы могли встретиться в гостинице «Юность» (был такой комсомольский отель). Или у парикмахера. И сказать - он мне или я ему: слушай, а не выпить ли нам по кружке пива? Тем более - тогда как раз открылась чешская пивная в парке Горького.

Июль 1972 г. Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Борис Дмитриевич Панкин в рабочем кабинете Фото: фотохроника ТАСС.

Садимся в машину и едем, заказываем. Он в штатском. Радуется, что его никто не узнает. Но радуется недолго, потому что целая церемония направляется в белых колпаках к нему с книгой приветственной. Вот такие были отношения.

Гагарин и дома у меня бывал. Как-то моей жене Валентине приехал показаться в новой форме...

И в редакторском «закутке», случалось, сиживали. (Был такой рядом с кабинетом главного редактора на улице «Правды». - А.Г.) Выпивали? Господи, само собой. Для этого закуток и существовал. Чем Гагарина угощали?Джентльменский набор: картошка, селедка, икра черная, семга.

И - о временах Горбачева...

- ...Еще задолго до того, как что-то Горбачев начал, действительно, и «Комсомолка» вся была к этому устремлена – к развитию демократии в нашей стране. И в политике, и в литературе, и в искусстве, и во взаимоотношениях между людьми, и так далее. Это была наша, так сказать, такая основная, всеми признаваемая цель. И первые годы перестройки, они действительно пошли на пользу, когда разрушены были многие оковы, сняты многие стены, люди научились свободно говорить, рассуждать, не бояться правды. Но, конечно, было и увлечение...

Борис Панкин дружил с Гагариным Фото: Архив "КП"

Но я вот так внутренне себя проверял, я не бежал впереди паровоза. (Отвечая на мой вопрос - а можно ли так сказать, что Панкин вместе с Горбачёвым бежал впереди паровоза? - А.Г.) Мне иногда даже казалось, что я отстаю. Так что, я и сейчас против всех извращений, против крайностей, но основное зерно я сохраняю и его придерживаюсь.

И ещё такой вот разговор с Панкиным мне запомнился...

- Горбачев вас поставил главой МИДа, потому что вы ГКЧП в августе 1991-го тогда осудили… Вы были единственным, по сути, послом, кто это сделал.

- Считали так, что назначение министром иностранных дел было наградой за выступление против ГКЧП.

- Это не так?

- Это было поводом, толчком.

15 ноября 1991 г. Министр иностранных дел СССР Борис Панкин и министр иностранных дел Индии Мадхавсинх Соланка Фото: фотохроника ТАСС.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Панкин Борис Дмитриевич

Работал в "Комсомольской правде" с 1953 года, после окончания факультета журналистики МГУ. Прошел путь от стажера до главного редактора. Газетой руководил с 1965-го по 1973-й. Затем возглавлял ВААП (Всесоюзное агентство по авторским правам.) С 1982-го - Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Швеции, Чехословакии, РФ (1992 - 1994 гг.) - в Англии. В 1991-м - Министр иностранных дел СССР.

Писатель, политик, журналист.

Член Союза писателей России и Швеции, Союза журналистов России. Лауреат Государственной премии в области литературы (1982), премий Союза журналистов и Ленинского комсомола, национальной премии "Элита" (2003). Награжден орденами и медалями СССР, а также медалью "За доблесть" Конгресса США.

В настоящее время проживает в Стокгольме.