Что произошло после исторического выхода Медведева и Рублева в четвертьфинал Australian Open 2021

Даниил Медведев будет биться за полуфинал с соотечественником. Фото: REUTERS

По итогам очередного игрового дня на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2021 случилось историческое событие. Впервые за 15 лет сразу три русских теннисиста прошли в четвертьфинал турнира Большого шлема. На US Open-2006 это были Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный. Теперь же в Австралии места на стадии 1 /8 финала за собой застолбили Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев.

Причем, двое последних победили в своих поединках. Рублев победил норвежца Рууда и теперь будет биться против Даниила Медведева в схватке за место в полуфинале. О предстоящем поединке он говорит:

- Хотя бы один из нас пройдет в полуфинал. Это хорошо. Но матч будет тяжелым, он обыграл меня в четвертьфинале US Open. Теперь мы в четвертьфинале Australian Open. Надеюсь, мы покажем отличный матч, отличный уровень, будет отличная борьба. Посмотрим, что произойдет, - прокомментировал свой успех Рублев в интервью официальному каналу теннисного турнира.

А вот Медведев продолжает всех сметать на своем пути. Он выиграл 18-й матч подряд, оказавшись сильнее Маккензи Макдональда - 6:4, 6:2, 6:3. И впервые в карьере прошел в четвертьфинал Australian Open.

- Отличный матч, я прекрасно чувствовал мяч и подавал. Единственный раз проиграл подачу при счете 5:2 в первом сете – когда это не имело особого значения. Закончил за полтора часа, что важно для поздних стадий «Большого шлема». Я очень доволен, - сказал после поединка россиянин в интервью официальному каналу теннисного турнира.

Но при этом подчеркнул - нужно идти шаг за шагом на первом турнире серии Большого шлема в 2021 году:

- Первый четвертьфинал в Австралии – это отличное достижение. Конечно, я хочу большего, но нужно идти шаг за шагом.

Третий русский теннисист в четвертьфинале австралийского турнира, Аслан Карацев, сыграет свою встречу 16 февраля против Григора Димитрова. Ну а время "русского дерби" станет известно чуть позже.