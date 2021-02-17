Как сэкономить на подарках к 23 Февраля и 8 Марта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Заблаговременные покупки

Главное правило экономии при выборе любых подарков - покупать их заранее. Особенно это касается таких народных праздников, как Новый год, 23 Февраля и Международный женский день. В этом случае можно спокойно выбрать наиболее выгодный и подходящий вариант. Если покупать что-то в спешке, то велик шанс и переплатить, и купить что-то совсем ненужное.

2. Список счастливчиков

Как правило, в такие праздники нам нужно купить несколько подарков. Чтобы не взять лишнего, желательно составить список тех, кого вы хотите поздравить, тогда расходы будут рациональными.

3. Предзаказ

Так работают некоторые цветочные магазины. Чтобы гарантировать спрос во время праздников и при этом сократить свои риски, они предлагают покупателям сделать бронь. Например, можно заранее оплатить букет, а в назначенный день просто прийти за ним в цветочную лавку (или получить его курьером).

4. Выбор подарков на онлайн-маркетплейсах

Выбор подарков на онлайн-маркетплейсах. Это самый технологичный и удобный путь. Во-первых, крупных маркетплейсов несколько.

Во-вторых, подарок можно выбрать из большого ассортимента и сравнить, у кого из продавцов наиболее выгодная цена. К примеру, на Ozon представлено более 9 миллионов товарных позиций от 18 тыс. продавцов со всей России. Клиентам доступно более 12 тыс. точек выдачи посылок. Кроме того, постоянно действуют различные скидки, то есть можно найти товар с максимальной выгодой.

5. Использование карты «Мир»

Это дополнительная выгода. С 15 февраля держатели карт «Мир» могут получать кешбэк 10% при оплате любых товаров на сайте и в приложении Ozon. Предложение действует целый месяц - до 14 марта 2021 года включительно. При этом кешбэк суммируется со скидками, которые предоставляет сама интернет-площадка. То есть выгода может получиться очень значительной. Скидку вы получите сразу, а кешбэк вернется деньгами на карту «Мир» в течение нескольких рабочих дней. Кешбэк начисляется только за онлайн-оплату на сайте или в мобильном приложении. Полные условия акции можно посмотреть здесь.

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