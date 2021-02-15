Как пользоваться порталом Госуслуги: пошаговая инструкция с полезными советами

Публикуем большой гид по Госуслугам и рассказываем, как пользоваться порталом Фото: Shutterstock

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОЧЕРЕДЬ

Морозное зимнее утро, очередь хмурых сонных граждан приплясывает у входа в присутственное место. Место это называется Управлением федеральной миграционной службы, а граждане приехали со всего миллионного Воронежа, чтобы подать документы на загранпаспорт. Пьют чай из термосков, потирают окоченевшие руки и при помощи горячих выражений, способных растопить сугробы, сходятся во мнении, что процесс получения государственных услуг не мешало бы упорядочить.

Я в этой очереди 31-й и потому рискую оказаться в пролете. Но мне повезло: несколько человек передо мной сошли с дистанции, так что к концу дня я попал в нужный кабинет и благополучно сдал документы. А через месяц (без очереди!) явился получать загран под злобно-завистливые взгляды страждущих.

Эту историю десятилетней давности я всегда рассказываю всем, кто костерит Госуслуги. А потом вспоминаю, как в начале 2020-го получал новый загран. Зашел на сайт Gosuslusi.ru, заполнил нужные поля, загрузил свое фото, оплатил пошлину онлайн и через месяц получил сообщение - куда и во сколько явиться за паспортом. Всё!

Примерно так же я получил международные водительские права и зарегистрировался в квартире. Не буду утомлять вас скучными подробностями, план везде одинаков: открыл сайт или приложение Госуслуг - выбрал нужный сервис - заполнил данные - заплатил, если надо - пришел в учреждение и получил услугу. А теперь рассказываем. как правильно пользоваться порталом Госуслуги.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОРТАЛОМ

Недавно портал Госуслуг отметил 11-летие. И надо признать, свою главную миссию - перенести общение граждан с государством в интернет - с каждым годом он выполняет все лучше.

Сегодня на сайте или в приложении Госуслуг можно получить услуги десятков ведомств - от МВД и Минздрава до Агентства по страхованию вкладов. Как узнать, где найти нужную вам услугу? Для этого открывайте главную страницу сайта или приложения и нажимайте кнопку «Услуги» (или «Все услуги»). И вам выпадет полный список услуг, которые можно получить в электронном виде. Услуги рассортированы по категориям (семья, транспорт и т. д.) или по ведомствам, которые их предоставляют.

Совет: если вы не увидели нужную вам услугу или не знаете, какое ведомство ее предоставляет, просто набирайте ее название в строке поиска в верхней части страницы. Например, наберите «загранпаспорт», и вам выпадут все услуги, в чьем названии есть это слово: «Загранпаспорт нового поколения гражданам от 18 лет», «Получение загранпаспорта в возрасте до 14 лет» и т. д. Лично я всегда пользуюсь именно поиском.

Дальше (вот за это разработчикам Госуслуг большой респект) все интуитивно понятно. Просто пошагово заполняете на Госуслугах нужные формы, прич