Почему из Росгвардии решили уйти сразу десять генералов

В Росгвардии эти кадровые решения комментировать отказались Фото: Олег УКЛАДОВ

Из Росгвардии в отставку засобирались сразу 10 генералов. По данным разных источников, с военной службы уходят начальники: главного оперативного управления генерал-лейтенант Николай Косяченко, разведуправления генерал-лейтенант Казимир Боташев, главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Павел Бобков, главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков, главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, департамента реализации госпрограмм и организации закупок полковник Александр Елин, финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник военно-оркестровой службы полковник Владимир Васяк.

В Росгвардии эти кадровые решения комментировать отказались, так как назначает на должности и увольняет генералов в запас президент.

Отметим сразу, что с незаконными митингами и акциями это никак не связано. Работа правоохранительных органов и Росгвардии в этом плане была признана хорошей.

- Росгвардия - это живой организм, где постоянно проходят какие-то перестановки: кому-то пора на пенсию, некоторые подразделения сливаются в единые, проходят оргштатные плановые мероприятия с сокращением офицеров и генералов. Офицеров увольняет своим приказом глава Росгвардии, а имена генералов подаются на подпись одним рапортом президенту. По одному генералов увольняют лишь в исключительных случаях, - отметил "КП" источник в правоохранительных органах.