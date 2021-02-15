Новый клип Алексея Воробьева возглавил тренды Ютуба

вую песню «Не полюбит как я», премьера которого состоялась в «День всех влюблённых». Новая режиссерская работа Воробьева собрала за сутки более миллиона просмотров Фото: Личный архив

Алексей Воробьев снял очередной видео-хит - клип на свою новую песню «Не полюбит как я», премьера которого состоялась в «День всех влюблённых». Новая режиссерская работа Воробьева собрала за сутки более миллиона просмотров, и взлетела на 1 место в трендах YouTube.

Алексей, как всегда, сам написал сценарий и выступил в роли режиссера. Видео снято в стиле короткого метра, - мини-комедии, как и клипы Алексея на песни «Сумасшедшая» и «Я тебя люблю», — «Не полюбит как я» продолжает эту традицию.

По сюжету клипа герои — бывшие возлюбленные, которые, после расставания терпеть не могут друг друга. Судьба случайно сводит их снова в одном самолете, где он пилот, а она - пассажирка, летящая на собственную свадьбу. Самолет терпит крушение, и пара оказывается на необитаемом острове, где, пройдя через множество приключений, они осознают, что все еще любят друг друга. И здесь, как и в каждой истории, придуманной Воробьевым, зрителей ждёт очень неожиданный финал.

- Сценарий к клипу я написал, еще не зная, на какую песню буду его снимать, - просто придумал забавную историю про летчика и девушку, - рассказал kp.ru Воробьев. - Но, прилетев в Дубай, и увидев локации, понял, что песня, на которую собираюсь снимать этот клип, не так хорошо подходит под историю, как мне хотелось бы. В ночь перед съемками я поехал на одну из местных студий, и написал новую песню. Я полностью переписал не только слова, но и музыку, сделал новую аранжировку, и вернулся обратно в отель, слушая уже совершенно другой трек.

Алексей, как всегда, сам написал сценарий и выступил в роли режиссера Фото: Личный архив

Забавно, что в первый день мой герой, вместо того, чтобы помогать девушке спасаться с необитаемого острова, просто валяется и загорает, а на следующий день, со страшно сгоревшими плечами и лицом, все-таки подключается к процессу. Гримёрам даже не пришлось ничего делать: будучи режиссером, я практически не уходил с солнцепека, и у меня страшно сгорело и лицо, и плечи. В клипе есть сцена, где я без футболки: там видно, насколько красные у меня плечи и шея — самый «русский» загар, который может быть у человека на Дубайском пляже».

Партнершей Алексея Воробьева стала популярный блогер Ольга Нечаева, дебютировавшая в качестве актрисы, - именно ее Алексей выбрал на главную роль в клипе. Во время съемок Ольга была на четвертом месяце беременности, с уже заметно округлившимся животом.

- Мне нужно было играть сексапильную красотку, у которой, естественно, нет никакого живота, - рассказывает Ольга. - Сложно было по двум причинам: нужно было держать себя в форме, поэтому я пила воду, пока все пробовали местные изыски, и кроме этого - приходилось вставать в пять утра, и работать по 12-14 часов в день, а в период беременности сильно клонит в сон. Но я совсем не жалуюсь: наоборот, я горжусь тем, что, даже находясь в положении, я смогла принять участие в таких интересных и сложных съемках! С Алексеем было очень комфортно работать, я была просто поражена тем, что он делает все сам - сам написал сценарий, выступил в роли режиссера, и, вообще, очень внимательно руководил, и контролировал весь съемочный процесс, при этом работая в кадре.

Съемки клипа проходили в Дубае Фото: Личный архив

- Для Оли, сыгравшей главную героиню, это была непростая работа - как и все, что я снимаю, это очень «актерский» клип, и от человека без актерского образования требует большой самоотдачи. И она великолепно справилась! -похвалил свою партнершу Воробьев. - Я люблю актрис, которые не боятся быть смешными, ведь сам очень люблю посмеяться над собой, и очень ценю людей, полных самоиронии.

Съемки клипа проходили в Дубае: Алексей и съемочная команда прилетели сюда не несколько дней и остановились в отеле «W The Palm», а живописные природные локации, показанные в клипе — это острова Thoe Dubai, которые только строятся. Скоро это место станет одним из самых интересных в Дубае.

- Вилла, на которой работала наша съемочная группа стоит 100 000 долларов в день. Поскольку администрация острова отнеслась к нам с огромным уважением, они показали нам не только весь остров, но и новые «плавающие» виллы с подводными комнатами, и это, конечно, просто невероятно! Самый смешной момент был во время ланча: обслуживающий персонал этой супер элитной виллы впервые за всю историю ее существования сервировал в роскошной столовой с дизайном от компании Bentley наш кино-обед - еду из Макдоналдса, и было чертовски комично, как помпезно, на шикарной фарфоровой посуде участникам съемочной группы подавали бургеры, картошку фри, и наггетсы, — делится впечатлениями Воробьев.