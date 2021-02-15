В России стартовал общенациональный «Марафон идей»

Проект организован политической партией «Новые люди». Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Суть партийной инициативы проста. Каждый желающий имеет возможность записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант – заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/ .

Предложения могут касаться самых разных областей - образования, медицины, экономики, культуры.

«Марафон идей» – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Сбор заявок завершится 15 марта. После этого в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны. В отборе примут участие лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, эксперты, известные блогеры и члены центрального совета партии.

Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов «Новых людей» в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

«У нас в стране очень много «диванных критиков», которые не хотят ничего делать. Если вы в оппозиции, то предлагайте, - считает Илья Тимошин, президент «Союза Деловых Людей». - Важно встречаться с народом, знать их мнение, вести обратную связь — это необходимо для любой партии. Тут «Новые люди» уловили запрос общества».

По мнению политического обозревателя Сергея Кочерова, реализация идей и предложений простых граждан в конечном счете сделает эффективней и работу органов власти.

«Если все эти знания подключить к принятию решений, то и Госдума будет более качественной, туда будут попадать люди, которые реально чего-то достигли в своей жизни» - говорит эксперт.

«Марафон идей» только стартовал, а его организаторы уже получили несколько сотен заявок.

Например, сразу в нескольких регионах жители предложили выпускать медицинские маски с логотипом своего города, или поселка.

Одна сторонница партии из Челябинской области выступила с идеей создать экспериментальный школьный класс, в котором вместо обычных парт и стульев будут парты-велотренажеры. По её словам, это позволит школьникам проявлять во время уроков физическую активность, что в свою очередь положительно скажется на здоровье и успеваемости учеников.

Напомним, что партия «Новые люди» была организована 1 марта 2020 года. А уже в сентябре приняла участие в муниципальных выборах, выдвинув своих кандидатов в 12 регионах. При этом, из 640 «новых людей» к выборам были допущены только 90. В Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областях они успешно прошли в заксобрания. В Томске на выборах в городскую думу «Новые люди» обошли парламентские партии, набрав 15% голосов. В этом году партия впервые примет участие в выборах в Государственную Думу.