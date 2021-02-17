Мостовой не верит в «Ливерпуль» и «Ювентус»: «Деньги играют большую роль, но живые люди имеют право проигрывать»

Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой помог разобраться в раскладах предстоящих игр Лиги чемпионов Фото: Иван ВИСЛОВ

Сезон Лиги чемпионов возвращается после зимнего перерыва. Первые матчи 1/8 финала будут идти две недели. Главный клубный турнир старого света начнётся с четырёх игр на этой неделе, оставшиеся — пройдут на следующей. Этап 1/8 ЛЧ — это интрига, просто потому, что расклад сил за зиму мог существенно поменяться. Тем более, что европейские чемпионаты в этот период проходят неравномерно. Если в Англии шумели рождественские игры и команды выходили на поле через два дня на третий, то клубам немецкой Бундеслиги предоставлялась неделя отдыха между турами.

Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой помог разобраться в раскладах предстоящих игр Лиги чемпионов и дал «Комсомолке» прогноз на каждую игру тура. Своё внимание «Царь» остановил на ближайших четырёх встречах.

«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» (16 февраля, 22:45 по московскому времени. Прямая трансляция — Матч ТВ)

— Если бы меня спросили осенью про этот матч, я бы назвал фаворитом «Ливерпуль». Сейчас команда Клоппа проиграла три игры подряд. С «Лестером» вели в счёте, а потом допустили детские ошибки. Это был ужас. Сейчас у меня фаворитом стал «Лейпциг». Это более слаженная команда на данный момент. Хотя и «Ливерпуль» был такой машиной: все бежали, все летели. А сейчас вылетели два-три игрока — и всё. Их мощнейшее нападение не может справиться со смешной линией защиты.

«Ливерпуль» всё равно должен забить. Я не пойму, если нападение Мане - Фермино - Салах не отличится. Ясно, что они свои моменты будут иметь. Мобилизация здесь уходит на второй план. Думаете, они с «Лестером» не хотели мобилизоваться? Они в Лиге чемпионов не первый раз, здесь футбол такой же, как и везде. Будет либо 2:1, либо 1:1.

«Барселона» — ПСЖ (16 февраля, 22:45 по московскому времени)

«Барселону» хают, но в «Барселоне» всё меняется, а Лео Месси остаётся и забивает и отдаёт. Делает, что хочет. Посмотришь состав «Барсы» пять лет назад, по-моему, из сегодняшнего состава там только Месси, ну и Жорди Альба были.

Париж делает всемогущие усилия, чтоб выиграть Лигу чемпионов. В прошлом году были как никогда к этому близки. Деньги играют большую роль, но живые люди имеют право проигрывать. Я всё равно ставлю «Барселону» выше. Тем более говорят, что у ПСЖ череда травм. Я думаю будет 3:1, где-то так.

«Севилья» — «Боруссия» Дортмунд (17 февраля, 22:45 по московскому времени)

Небольшим, но фаворитом я бы выделил «Севилью». Прежде всего, у них есть командная игра. Последние игры они не проигрывают, отрезок у них хороший, а Дортмунд то выиграет, то проиграет, то в ничью сыграет. Плюс, «Севилья» поматёрей по составу. Хотя там два молодых защитника. Но приход Ракитича, Гомеса сказался, Эн-Несери забивает. Самое главное — они поймали кураж. Сейчас это очень важно, поэтому преимущество отдаю им.

«Порту» — «Ювентус» (17 февраля, 22:45 по московскому времени. Прямая трансляция — Матч ТВ)

«Порту» в последней игре избежал поражения, проигрывая 0:2. «Ювентус» проиграл «Наполи». Я «Наполи» смотрел, когда они играли на Кубок с «Аталантой». И я в футболе всё видел, но такого безобразия — никогда. За две игры с «Аталантой» я не услышал ни одного крика, а с «Ювентусом» они прыгали на мяч, цеплялись, горели глаза. «Юве», конечно, будет очень непросто с «Порту». Как только начинаются перестроения состава, возникают трудности: Кьеллини - Бонуччи играют сзади — всё нормально, Де Лигт появляется — жди беды. Они надеятся на Криштиану, но он же тоже не всемогущий.

В «Ювентусе» я не вижу фаворита. «Порту» — очень неуступчивая команда, которая много лет играет в Лиге чемпионов, за счёт этого и живёт. Здесь, может быть, я бы поставил на ничью.

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