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Спорт

«Он сказал мне, что сила тела – ничто по сравнению с силой ума»: Шварценеггер почтил память советского чемпиона Власова

Легендарный тяжелоатлет скончался в возрасте 85 лет. Он был кумиром Арни
Константин ИВАНОВ
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Известный актер Арнольд Щварценеггер написал трогательный пост, почтив память недавно скончавшегося советского тяжелоатлета Юрия Власова.

Известный актер Арнольд Щварценеггер написал трогательный пост, почтив память недавно скончавшегося советского тяжелоатлета Юрия Власова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный актер Арнольд Щварценеггер написал трогательный пост, почтив память недавно скончавшегося советского тяжелоатлета Юрия Власова. Олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира всегда был кумиром Арни. Бывший губернатор Калифорнии рассказывал, что в 1961 году в свои 13 лет специально поехал в Вену на чемпионат мира, чтобы увидеть легенду советского спорта. «Русские сминали соперников. И среди них был этот парень, Юрий Власов. Он был чемпионом мира, он был просто гигантом. Он выглядел потрясающе, но при этом был интеллигентом, носил очки. Позже я узнал, что он был инженером, очень образованным мужчиной. У него была неимоверная сила, а также решимость и выносливость. Он был просто монстром! И тогда я сказал себе – это именно то, что мне нужно. Именно таким я хочу стать!», - вспоминал Шварценеггер.

В 1988 году Арни прилетел в Москву на съемки «Красной жары». Одним из его главных требований к принимающей стороне была организация встречи с Власовым. Тогда актер подарил ветерану фото с подписью «Моему идолу».

Легендарный тяжелоатлет скончался в возрасте 85 лет. Он был кумиром Арни

Легендарный тяжелоатлет скончался в возрасте 85 лет. Он был кумиром Арни

Фото: ТАСС

И сейчас, когда Власов скончался, Шварценеггер не остался в стороне.

«Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» – это всего лишь слово… Когда мне посчастливилось по-настоящему познакомиться с ним позже, я был потрясен. Этот человек был не просто великим атлетом – он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и прочел книг больше, чем носил тяжестей. Он сказал мне, что сила тела – ничто по сравнению с силой ума. Он был одним из самых сильных людей в мире и верил, что настоящая сила исходит от слов», – написал Шварценеггер в соцсетях.

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