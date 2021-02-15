«Он сказал мне, что сила тела – ничто по сравнению с силой ума»: Шварценеггер почтил память советского чемпиона Власова

Известный актер Арнольд Щварценеггер написал трогательный пост, почтив память недавно скончавшегося советского тяжелоатлета Юрия Власова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный актер Арнольд Щварценеггер написал трогательный пост, почтив память недавно скончавшегося советского тяжелоатлета Юрия Власова. Олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира всегда был кумиром Арни. Бывший губернатор Калифорнии рассказывал, что в 1961 году в свои 13 лет специально поехал в Вену на чемпионат мира, чтобы увидеть легенду советского спорта. «Русские сминали соперников. И среди них был этот парень, Юрий Власов. Он был чемпионом мира, он был просто гигантом. Он выглядел потрясающе, но при этом был интеллигентом, носил очки. Позже я узнал, что он был инженером, очень образованным мужчиной. У него была неимоверная сила, а также решимость и выносливость. Он был просто монстром! И тогда я сказал себе – это именно то, что мне нужно. Именно таким я хочу стать!», - вспоминал Шварценеггер.

В 1988 году Арни прилетел в Москву на съемки «Красной жары». Одним из его главных требований к принимающей стороне была организация встречи с Власовым. Тогда актер подарил ветерану фото с подписью «Моему идолу».

Легендарный тяжелоатлет скончался в возрасте 85 лет. Он был кумиром Арни Фото: ТАСС

И сейчас, когда Власов скончался, Шварценеггер не остался в стороне.

«Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» – это всего лишь слово… Когда мне посчастливилось по-настоящему познакомиться с ним позже, я был потрясен. Этот человек был не просто великим атлетом – он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и прочел книг больше, чем носил тяжестей. Он сказал мне, что сила тела – ничто по сравнению с силой ума. Он был одним из самых сильных людей в мире и верил, что настоящая сила исходит от слов», – написал Шварценеггер в соцсетях.

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