60 миллиардов рублей направят на лечение тяжелобольных детей за счет введения налога для «богатых»

Правительство выделяет первые 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей с орфанными заболеваниями. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство выделяет первые 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей с орфанными заболеваниями. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- По поручению президента создан фонд «Круг добра». Его главная задача - помочь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами. Правительство направляет на их закупку 10 миллиардов рублей. Это - первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 миллиардов рублей, - сообщил Мишустин.

Указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми хроническими заболеваниями «Круг добра» президент подписал в прошлом году. Под крыло фонда должны попасть пациенты, страдающие 30 редкими, самыми редкими и дорогостоящими в лечении заболеваниями. Существовать фонд будет за счет увеличения подоходного налога «для богатых»: с этого года для тех, у кого годовой заработок превышает 5 миллионов рублей, НДФЛ вырос с 13 до 15%. Деньги пойдут как на приобретение лекарств, так и технических средств реабилитации.

Еще одно решение касается перехода социальной сферы на «цифру». Мишустин подписал распоряжение о создании федерального учреждения «Информационные технологии в социальной сфере». Его работу будет курировать Минтруд. В задачи центра входит развитие информационных систем для работы Минтруда, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Как ранее сообщали в Минтруде, к 1 июля фонд должен запустить единый контакт-центр по социальным вопросам. Одним из его элементов станет чат-бот, отвечающий на вопросы граждан. Если он не сможет дать ответ, то гражданина переведут на специалиста, у которого можно будет получить персональную консультацию.