Россияне рассказали, какие качества сослуживцев их бесят больше всего

Больше всего товарищескую атмосферу разрушают сплетники Фото: Shutterstock

Каждый четвертый россиянин не в восторге от обстановки в своем рабочем коллективе, выяснил опрос сервиса Работа.ру. Больше всего товарищескую атмосферу разрушают сплетники — их негативное влияние отметили 40% опрошенных. Другие частые претензии к коллегам - их лентяйство и склонность к ябедам начальству (подробнее см. «Конкретно»). При этом 27% опрошенных признались, что плохие отношения с сослуживцами в прошлом становились причиной их увольнения из коллектива.

- Мечта любого работодателя подобрать психологически совместимую команду, но это, наверное, невозможно, - комментирует для kp.ru директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова. - Задача руководства - поддерживать нормальную рабочую среду, процесс производства, систему мотивации. Но заставить любить коллег нельзя. Кстати, сплетни - это проблема не только женских коллективов. Психологи утверждают, что мужчины сплетничают еще чаще, чем женщины. Что же касается доносов, то в некоторых компаниях они поощряются и даже оплачиваются. Иногда это даже может способствовать карьерному росту. И тогда кляузничество цветет пышным цветом.

КОНКРЕТНО

Что вас не устраивает в коллективе?

(можно выбрать несколько вариантов)

Сплетни за спиной — 40%

Низкая работоспособность и нерабочая обстановка — 29%

Доносы руководству — 25%

Низкая квалификация коллег — 22%

Агрессия со стороны коллег — 19%

Высокая конкуренция с другими сотрудниками — 5%

Другое — 13%

Устраивают ли вас атмосфера в коллективе и общение с коллегами?

Да — 33%

Не всегда, но в целом меня все устраивает — 43%

Иногда не устраивают — 16%

Нет — 8%

Становились ли негативные отношения с коллегами причиной вашего увольнения?

Да, из-за этого уволили меня — 4%

Да, из-за этого я уволился — 23%

Нет — 73%