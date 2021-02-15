Самолет рейса «Москва-Челябинск» вернулся в Шереметьево из-за технической неполадки

Пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое подготовят к вылету в 16.30 Фото: Андрей АБРАМОВ

В столичный аэропорт «Шереметьево» пришлось вернуться самолету, вылетевшему в Челябинск. Пилот сообщил пассажирам, что борт нужно развернуть из-за срабатывания датчиков.

- Топливо вырабатывали около 30 минут, - сообщили в экстренных службах.

В авиакомпании «Россия» сказали, что самолет приземлился в 15.10.

- Самолет рейса 6259 Москва-Челябинск, выполняемый на SSJ100, возвращается в аэропорт вылета «Шереметьево», по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов, - прокомментировали «КП» в авиакомпании «Россия».

Известно, что пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое подготовят к вылету в 16.30.

Самолет рейса «Москва-Челябинск» вернулся в Шереметьево

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