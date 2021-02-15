Помочь животным в холода, поддержать детей в больницах и победить в квизе: В Москве проходит неделя добрых дел

Всех неравнодушных призывают помочь бездомным животным в приютах пережить зиму Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве объявлена Неделя Добра. С 15 по 21 февраля в столице проходит целая серия благотворительных акций, принять участие в которых смогут все желающие.

Программа «Семь лет добрых дел» приурочена к дню рождения ресурсного центра «Мосволонтер», который поддерживает волонтеров столицы.

- “Мосволонтер” — это абсолютно уникальная организация, подобной которой нет в столице. Здесь живет душа нашего города, здесь находят свое начало многие добрые дела. Команда сотрудников ресурсного центра всегда готова поддержать волонтеров, вдохновить и помочь реализовать идеи, — считает Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

«Мосволонтер» сегодня объединяет более 120 тысяч добровольцев и свыше 1300 организаций, сообщает mos.ru.

Неделя добрых дел

15 февраля

Пройти «Добрый диктант»

Впервые в Москве проходит такая акция. Проверить свои знания о волонтерстве и благотворительности можно онлайн на официальной странице ресурсного центра "Мосволонтер" «ВКонтакте». Дневной сеанс состоялся в 13.00, еще два стартуют в 17:00 и 20:00.

17 февраля

Заняться творчеством в инклюзивной мастерской

"Сундук" - это творческие мастерские для взрослых людей с ментальными нарушениями. Здесь они вместе с наставниками и волонтерами учатся создавать красивые и необычные вещи в техниках керамики, графики и шитья, а еще - получают психологическую поддержку.

17 февраля специалисты "Мосволонтера", представители дружественных благотворительных организаций и добровольцы посетят инклюзивную мастерскую и примут участие в уроке по лепке вместе с подопечными "Сундука".

18 февраля

Обсудить будущее корпоративного волонтерства

На «Добром завтраке» представители бизнеса встретятся с сотрудниками Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Здесь обсудят настоящее и будущее корпоративного волонтерства - подведут итоги 2020 года, обсудят планы на текущий год и возможность участия в клубе «Мы вместе».

20 февраля

Ответить на вопросы квиза

Интерактивно-развлекательный квиз «Семь лет добрых дел» также пройдет в формате онлайн. Интеллектуальные задания готовят самые разные - в текстовом, музыкальном, фото и видеоформатах. Тема каждого раунда будет посвящена официальной тематике последних семи лет в России. А у нас прошли, напомним, Год культуры, литературы, кино, экологии, добровольца, театра, памяти и славы.

Присоединиться к квизу может любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию в группе "Вконтакте". Для участия нужно собрать команду из семи человек. Если у вас пока не набралось шестеро единомышленников - не беда. Партнеров для игры можно найти в обсуждениях в группе «Мосволонтера». А из тех, кто подаст одиночную заявку, команды сформируют организаторы. призы обещают за первое, второе, третье и седьмое места - как никак, 7-летний день рождения!

В течение всей недели 15-21 февраля

В ресурсном центре «Мосволонтер» по адресу: Тверская улица, дом 9, проходит сразу несколько акций, поддержать которые может каждый:

Помочь бездомным животным в приютах

В рамках акции «Накорми собаку» всех неравнодушных просят приносить еду и вещи, так необходимые животным, оставшимся без крова. В приютах очень ждут корм, игрушки, теплые одеяла и пеленки. Приносить их можно в специальных боксах в ресурсном центре.

Накормить зайцев из "Измайлово"

Помощь в холодное время нужна не только бездомным собакам и котам. В природно-историческом парке "Измайлово" зимой подкармливают зайцев - чтобы в холодное и снежное время года ушастые не голодали. Всех желающих просят приносить для животных сено, овес, морковь, яблоки, листья салата и кочерыжки капусты.

Оставить угощения можно там, же, в ресурсном центре «Мосволонтера» на Тверской в специальном боксе с изображением зайца. 21 февраля сотрудники центра передадут собранные лакомства в «Измайлово» и помогут с очисткой кормушек.

Отдать на переработку одежду и батарейки

В рамках акции «Зеленый офис» москвичей призывают собирать вторсырье, которое можно отправить на переработку. В экобоксах в холле ресурсного центра «Мосволонтер» можно оставлять: макулатуру, ручки, одежду, пластиковые крышечки и батарейки. Вторсырье потом отсортируют и передадут на переработку.

Поддержать детей в больницах

Акция «Коробка храбрости» вот уже несколько лет помогает собирать подарки для юных пациентов в городских больницах. Ведь малышам так страшно и так одиноко в больничных стенах. А подарки помогают им оставаться отважными и собрать все силы, необходимые для выздоровления. Приносить можно наборы для творчества, куклы, машинки, пазлы, маленькие наборы Lego, настольные игры. Только важно, чтобы все игрушки были новыми, так как в больницах у детей ослабленный иммунитет.