Вирус-перебежчик: возбудитель COVID-19 снова перескочил от человека к животному и обратно

Норки на одной из меховых ферм в Чехии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ОЖИДАЕМО И ПРЕДСКАЗУЕМО»

В конце прошлого года весь мир обсуждал поголовное истребление пушных зверьков в Дании и Нидерландах. На нескольких фермах обнаружили, что норки могут заражаться коронавирусом и передавать его обратно людям. Ученые заявили, что в организме животных возбудитель ковида мутирует и возвращается к человеку с новыми свойствами. Возможно - более заразным или даже снижающим эффективность вакцинации. Чтобы избежать распространения потенциально более опасных штаммов, несколько стран приняли решение уничтожить свои популяции норок.

На днях пришла новость в продолжение темы из Польши. Министерство сельского хозяйства республики объявило, что у зверьков на одной из норочьих ферм в Поморском воеводстве тоже обнаружен «человеческий» коронавирус. Специализированные исследования указывают, что этот штамм может передаваться от животного снова к людям, с тревогой сообщили чиновники. По данным зарубежных СМИ решено уничтожить более 5,8 тысяч норок.

- Это все ожидаемо и предсказуемо, - говорит генетик, научно-медицинский просветитель, руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский. - Зоонозные вирусы, то есть перешедшие от зверей к человеку, точно так же могут передаваться другим животным и снова возвращаться к людям. Опасаться, что появятся новые мутации - вполне оправданно. Вирус эволюционирует, меняется постоянно. Но насколько неблагоприятными для нас окажутся очередные мутации, сказать сложно. С одной стороны, есть основания полагать, что вирус может становиться более заразным - что мы уже видим на примере британского штамма. С другой стороны, вряд ли можно рассчитывать, что новые варианты коронавируса обязательно сделают болезнь более легкой и менее опасной. Никаких гарантий этого нет. (От редакции: из Объединенного королевства приходят данные, что британский штамм повышает смертность у заболевших).

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

- На сегодня мы не видим подтверждений, что «норочьи» штаммы коронавируса как бы то ни было влияют на ход эпидемии, - отмечает Валерий Ильинский. - Так и не появилось убедительных доказательств, что варианты вируса, обнаруженные у зверьков в Дании, действительно ощутимо влияют на свойства возбудителя COVID-19. Все осталось на уровне гипотез и лабораторных экспериментов. Что происходит в Польше, воообще судить сложно. Нет никаких данных, кроме устных заявлений чиновников.

- Все понимают, что норок выращивали для производства шуб, но люди все равно задаются вопросом: насколько оправданно массовое уничтожение животных, если опасные мутации коронавируса у них еще не подтверждены?

- В данном случае человек действует на опережение. Если вирус распространяется в больших популяциях животных, как, например, при массовом разведении норок, то мутации будут случаться чаще. И выше риск, что среди них появятся неблагоприятными для нас изменения, которые усложнят борьбу с пандемией.

Коронавирус эволюционирует и постоянно меняется. Но насколько неблагоприятными для нас окажутся очередные мутации, сказать сложно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВОПРОС РЕБРОМ

Грозят ли мутации срывом вакцинации?

Из-за рубежа приходят данные, что ряд иностранных вакцин оказались практически бессильны перед южноафриканским штаммом коронавируса. Среди них - прививка от «АстраЗенеки», созданная по тому же принципу, что и российский «Спутник V». Напомним, такая вакцина состоит из аденовирусного носителя, который доставляет к нам в клетки ген S-белка коронавируса (из этого белка состоят шипы «короны»). Нет ли угрозы, что и флагман отечественной вакцинации окажется неэффективным, если в Россию попадет южноафриканский штамм?

- Нет, так сказать нельзя. Сходная технология, на которой произведены вакцины (аденовирусный вектор-доставщик фрагментов коронавируса) еще не говорит об одинаковом составе прививок, - поясняет генетик Валерий Ильинский. - Да, сегодня большинство вакцин включают в себя белок или ген, на основе которого синтезируется S-белок коронавируса. Однако этот белок большой, у него есть много участков. И разные вакцины могут быть нацелены на выработку иммунитета к различным фрагментам S-белка. В зависимости от того, какие участки будут затрагивать очередные мутации коронавируса, может снижаться эффективность тех или иных вакцин. Другие же будут оставаться вполне работоспособными.

Как сообщили «КП» в Минздраве РФ, известные на сегодня мутации SARS-CoV-2 не снижают эффективность «Спутника V». Производители второй российской прививки, «ЭпиВакКорона» недавно так же объявили, что следят за изменениями коронавируса и пока не замечено неблагоприятных для вакцины мутаций.

В ТЕМУ

Не заразимся ли от меха?

Риск заразиться от больных норок есть у работников ферм, где разводят зверьков, поясняют вирусологи. Для покупателей шуб угрозы точно нет. Поскольку мех проходит обработку, поступает в швейные цеха, на склады магазинов и только потом в руки к покупателям. К этому времени жизнеспособных частиц SARS-CoV-2 точно не сохраняется.

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