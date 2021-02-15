"Не разговаривает, но улыбается": как живет сейчас прикованная к постели Маргарита Терехова

Маргарита Терехова более десяти лет борется с неизлечимым недугом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маргарита Терехова более десяти лет борется с неизлечимым недугом. С середины 2000-х годов у актрисы начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. На данный момент 78-летняя звезда театра и кино не может самостоятельно передвигаться, не встает и не в состоянии узнавать родных, близких, в том числе детей и внуков.

Маргарита Терехова несколько лет прикована к постели. От прежней красавицы не осталось и следа - недуг страшно изменила артистку. "Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит определенным образом. Мама сама сказать не может: детки, пожалуйста, не показывайте в таком виде. Не просто женщина не хотела бы, а уж великая актриса, которую все запомнили с экранов блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим ее показывать", - рассказывал сын актрисы Александр.

Кроме того, звезда фильма Андрея Тарковского "Зеркало" и культовой картины режиссера Яна Фрида "Собака на сене" не разговаривает. Она сейчас находится словно в другом измерении.

Дочь рассказала о состоянии здоровья знаменитой Миледи. "Самая важная новость для всех членов нашей семьи - это отсутствие новостей. Потому что понимаем, что если они случатся, то вряд ли будут позитивными. Болезнь Альцгеймера, к сожалению, неизлечима. Но профилактическое лечение значительно облегчает жизнь больного", - вздыхает 50-летняя Анна Терехова.

По ее словам, мама чувствует себя нормально, насколько это вообще возможно при таком недуге. "У нее хороший аппетит. Но, к сожалению, она прикована к постели. Это продолжается больше 10 лет. Сегодня, учитывая сложности, связанные с пандемией, мы вынуждены быть более осторожными", - цитирует Анну "Экспресс газета".

За Тереховой ухаживают сиделки. "Мама не разговаривает. Но смотрит, кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает", - делится наследница артистки.

Несколько месяцев назад родственники хотели положить Маргариту Борисовну на обследование в больницу. Однако все планы нарушила пандемия коронавируса. "Клиника, в которой она лежала в позапрошлом году, преобразована в ковид-госпиталь. И мы решили не рисковать и подождать. Наш участковый врач регулярно приходит к маме, проводит осмотры, выписывает лекарства", - резюмировала дочь актрисы.