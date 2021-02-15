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Экономика

Ачинский НПЗ в два раза увеличит производство бензина и дизельного топлива

«Роснефть» продолжает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Ачинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который принадлежит компании «Роснефть», продолжает модернизацию предприятия, повышающую глубину переработки нефти. На данный момент ключевым объектом программы является комплекс гидрокрекинга с интегрированной гидроочисткой. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит почти в два раза увеличить производство моторных топлив для внутреннего рынка и в первую очередь для Сибири и Дальнего Востока России.

По завершению строительства новых производственных объектов глубина переработки Ачинского НПЗ превысит 95%, а выход светлых нефтепродуктов составит 88%. Таким образом, завод нарастит выпуск автобензинов, дизельного топлива, авиакеросина и почти полностью прекратит выпуск мазута.

Ачинский НПЗ - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Красноярском крае, которое играет ключевую роль в нефтепродуктообеспечении прилегающих регионов. Предприятие перерабатывает порядка 7 млн т. нефти в год, производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины и дизельное топливо экологического класса К5, топливо для реактивных двигателей, битумы и другие нефтепродукты.

Программа НК «Роснефть» по модернизации собственных нефтеперерабатывающих НПЗ направлена на значительное повышение глубины переработки, выхода светлых нефтепродуктов, а также объемов выпуска качественных моторных видов топлива для обеспечения каналов сбыта Компании нефтепродуктами, соответствующими требованиям Технического регламента.

Предприятие развивает беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ объёмом более 1,5 трлн рублей. С начала старта программы уже инвестировано более 900 млрд рублей, построены и реконструированы 23 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило компании существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Программа модернизации Ачинского НПЗ включает также строительство комплекса производства нефтяного кокса с вакуумным блоком и ряд объектов общезаводского хозяйства. На Ачинском НПЗ уже введены в эксплуатацию станция смешения бензинов, проведена реконструкция установки ЛК-6УС с процессом депарафинизации и гидроочистки дизельного топлива.

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