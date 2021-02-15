Ленинградская область вошла в первую десятку российских регионов по качеству жизни

Ленинградская область вошла в ТОП-10 российских регионов по качеству жизни. В рейтинге, составленном РИА Новости по итогам 2020 года, область занимает седьмое место. По сравнению с 2019 годом регион упрочил свои позиции и поднялся в списке субъектов РФ на одну строчку.

Эксперты публикуют рейтинг благополучия регионов России уже в девятый раз. При составлении списка эксперты оценивают 70 показателей, характеризующих качество жизни людей в каждом субъекте РФ. Это уровень доходов населения, состояние жилищного фонда, транспортная инфраструктура, уровень развития экономики и малого бизнеса, рынок труда, здоровье, безопасность проживания, экология, климатические условия, уровень образования и многие другие факторы. Совокупность этих показателей и определяла место региона в рейтинге.

Первые три строчки в списке традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область - эти регионы удерживают лидирующие позиции уже много лет подряд. Остальные места распределили между собой Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Калининградская область. Как отметили эксперты, регионы первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 40% суммарного ВРП субъектов РФ, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Так, несмотря на пандемию коронавируса, серьезно повлиявшую на экономику страны, Ленинградской области удалось сохранить основные показатели на прежнем уровне и даже улучшить их. Среднемесячная зарплата на одного работника в регионе выросла на 2,3% и составила 47360 рублей. Индекс промышленного производства по итогам прошлого года на обрабатывающих предприятиях оставался на отметке 100,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Власти Ленинградской области во время пандемии оперативно разработали и ввели меры поддержки предпринимателей. Благодаря этому число субъектов малого и среднего бизнеса в регионе не только не сократилось, но даже увеличилось на 1% и составило 64 410. Количество средних предприятий выросло на 16% и составило 250. Сейчас на них работают 27 767 сотрудников: это на 21% больше, чем в предыдущий год. Увеличился в Ленинградской области и оборот розничной торговли. Его прирост в 2020 году составил 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

Составляя ежегодный рейтинг качества жизни российских регионов, эксперты используют данные Росстата, Министерства здравоохранения России, Министерства финансов России, Центробанка, а также информацию из других открытых источников. При формировании рейтинга учитываются самые свежие из доступных на момент расчетов показатели — данные 2019-2020 годов. Как отмечают специалисты, у большинства регионов суммарные баллы, из которых складывается показатель качества уровня жизни, изменились незначительно. Как следствие, их позиции в рейтинге благополучия субъектов РФ, в основном существенно не изменились.