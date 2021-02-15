Бывший помощник Алексея Баталова: «Гитана Аркадьевна понимала, что Маша может остаться одна в окружении волков, которым нужно только ее имущество»

Зураб Джапаридзе дружил с Алексеем Баталовым в течение 15 лет. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Зураб Джапаридзе дружил с Алексеем Баталовым в течение 15 лет. Сперва он работал администратором, потом исполнительным продюсером фестиваля «Московская премьера». В то время, когда Алексей Владимирович был президентом этого кинофорума. Зураб был настолько близок к семье народного артиста, что в свое время Баталовы предложили ему пожить на их даче в Переделкине. И даже рассматривали Зураба в качестве мужа для своей дочери Марии, инвалида детства. Отношения резко испортились, когда появились новые «друзья», печально известные на всю страну Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина, которых обвиняют в мошенничестве с имуществом Баталовых. Зураб рассказал нам, что предшествовало появлению дяди Миши и тети Наташи. И предложил свою версию событий, которые сегодня пристально изучают сотрудники Следственного комитета РФ. Это первое большое интервью Джапаридзе.

НАДЕЖДА БАТАЛОВА – ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

- Михаил Цивин много раз говорил, что Гитана Аркадьевна заключила с Дрожжиной договоры ренты, потому что не хотела, чтобы в дальнейшем это имущество досталось кому-то из родственников Алексея Владимировича, например, его старшей дочери Надежде, или кому-то из многочисленной семьи Ардовых. Почему?

- Это старые обиды. Как я понимаю, Гитана натерпелась от Ардовых еще в молодости, - считает Зураб Джапаридзе. - Они - рафинированная интеллигенция, у них дома жила Анна Ахматова, а в гостях бывал Осип Мандельштам, Илья Ильф, Юрий Олеша, Михаил Булгаков… А кто такая Гитана? Цыганка, циркачка. Ардовы не были в восторге от выбора Баталова, у которого возникали проблемы с отчимом, писателем Виктором Ардовым, еще раньше до того, как он женился на Гитане.

Когда режиссер Иосиф Хейфиц пригласил Баталова в Ленинград на съемки картины «Большая семья», Баталов сообщил об этом руководству МХАТа, где тогда служил. И его из театра «попросили». Он пришел за советом к Виктору Ардову, что делать: ехать на съемки или остаться в Художественном театре. Ардов ему сказал: «Не будь трусом, езжай в Ленинград!». Баталов сразу написал заявление «по собственному желанию», уволился из театра и уехал сниматься. Ардов на следующий же день после его отъезда в Ленинград, выписал его из квартиры, из знаменитого дома на Ордынке, где останавливалась Анна Ахматова. Эту не очень красивую историю мне рассказывал Алексей Владимирович. У Ахматовой не было собственного жилья и когда она приезжала в Москву, она занимала как раз его комнату.

Кинокарьера Баталова стремительно пошла в гору. В семье Ардовых, где у него было два младших единоутробных брата – Борис и Михаил, он был самым успешным из детей. Не сомневаюсь, что ему завидовали даже его ближайшие родственники. Появились поклонницы, признание. И одновременно разладились отношения с первой женой Ириной Ротовой, которую настраивала против Баталова ее мать, его теща. Думаю, корни сложных отношений с родственниками растут из далекого прошлого. В разговоре со мной Алексей Владимирович всегда подчеркивал, что свою старшую дочь Надю он любит. Но она самостоятельный и обеспеченный человек. А вот о младшей дочери Маше, которая родилась с тяжелой формой ДЦП, надо позаботиться. Чтобы она была финансово независимой.

- Слишком рациональное, если не сказать, черствое отношение к старшей дочери…

- Я тоже Гитане Аркадьевне не раз говорил: что-то из имущества надо отписать Наде. Кстати, и Маша обещала, что она Надю не обидит. Но Гитана и слышать об этом не желала. Хотя Надя особо не гналась за наследством. Получить четырехкомнатную квартиру в Доме на набережной или дачу в Переделкине – это, конечно, приятно. Но придется ухаживать за Машей всю оставшуюся жизнь. А это очень сложно. Это означает фактически отказаться от собственной жизни. Никуда не уедешь, 24 часа в сутки должен находиться рядом. Не каждому по силам такая ноша. А Надежде Баталовой уже 65 лет. Маша интеллектуально здоровый человек, но она не может поднять даже стакан воды. Да, через Интернет она способна заказать себе еду и оплатить доставку, но ей нужен человек, который бы открыл дверь курьеру.

ФИКТИВНЫЙ БРАК

- Вы действительно собирались на Марии жениться?

- Гитана Аркадьевна и Алексей Владимирович опасались, что Машу могут забрать в интернат. Они рассматривали разные варианты, что будет, когда она останется одна. В том числе фиктивный брак. Они искали в помощники человека не из числа родственников. Но для того, чтобы он мог заботиться о Маше, нужны законные основания. Гитана считала, что этим человеком мог быть я.

В качестве «приданого» она предложила мне 25 % от Машиного наследства. Но… за это с меня потребовали, чтобы я оставил свою жену и ребенка по-настоящему. Мне дали понять: ради мифического имущества в будущем я должен сейчас отказаться от семьи. На такие жертвы, я не был готов.

- Почему выбрали именно вас? Вы были не единственным другом Баталовых…

- Я тоже спрашивал об этом. Гитана Аркадьевна сказал, что одни не могут, другие не хотят, третьим она сама не доверяет. Она действительно металась: одних приблизит, других – отвергнет, поманит и пнёт.

Зураб был настолько близок к семье народного артиста, что в свое время Баталовы предложили ему пожить на их даче в Переделкине. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Что за люди окружали Баталовых?

- Например, старинная подруга Гитаны - Марьяна Сатарова. Но она как будто сразу от всего отказалась. Ее невестку Татьяну Воронову я видел только на семейных торжествах. Баталовы мало кого пускали в свой дом. В основном это были давние друзья Алексея Владимировича, которые помогали ему организовывать творческие вечера, сопровождали на мероприятиях, записывали его мемуары, делали ремонт в квартире. Они получали за это гонорар. И поскольку все они знали, что отношения с родственниками у Баталовых прохладные, возможно, кто-то из них в дальнейшем будет о Маше заботиться. Поэтому все ждали, кого выберут Баталовы и на каких условиях. Все эти «координаторы» были друг для друга конкурентами, и в душе друг друга недолюбливали, хотя вида не показывали. Но однажды в этом «тихом болоте» появились Цивин и Дрожжина. И все сразу занервничали, включая и Марьяну Сатарову и ее невестку Татьяну Воронову.

- Неужели даже близких друзей беспокоило, кому достанется имущество Баталовых?

- Эту тему со всеми обсуждала сама Гитана. Когда Баталову надоедали эти разговоры, он говорил: хватит, я для вас все заработал, все имущество на вас переписал, а теперь отстаньте от меня и дайте спокойно умереть.

ЗЛОПОЛУЧНАЯ БАНЯ

- Как появились Цивин с Дрожжиной?

- Про эту пару я знал давно по скандальным ток-шоу. В семью Баталовых они попали через Машу. Познакомились с ней в театре, подошли, дали свои визитки. Маша пригласила их в гости. Я пытался Гитане открыть глаза, рассказывал, что у них плохая репутация в кинотусовке. Она возражала: «Зураб, давай посмотрим, что из этого получится. Маше они нравятся, они с ней общаются не из жалости, а на равных. Ей это важно». Я сразу ей сказал: «Гитана Аркадьевна, дай Бог, чтобы вы были живы, когда Цивин оставит Машу без всего. Вернуть свое она уже не сможет». К сожалению, мое предсказание почти сбылось.

- И что же ответила Гитана Аркадьевна?

- Не поверила. Наоборот, через некоторое время она спросила меня: «Зураб, ты не наркоман?». Это придумал Цивин. «Ну если вы верите Цивину, тогда получается, что в течение пятнадцати лет вы пускали к себе домой наркомана и даже собирались выдать за него единственную дочь» - сказал я тогда.

Другое подозрение, которое сумел посеять Цивин, что я вошел в сговор с Вадимом Эльгартом, соседом Баталовых по даче, с которым они судились из-за бани.

- Я помню эту историю. Она тянулась как минимум пять лет. Сосед-скандалист возвел на участке Баталовых капитальную кирпичную баньку. И ни в какую не хотел ее сносить…

- Ему было жалко. Он несколько раз подходил ко мне: «Поговори с Баталовыми, я дам отступного». У Баталовых раньше были хорошие отношения с соседом. Он следил за их участком, помогал провести телефон, оказывал еще какие-то услуги. Злополучная баня лишь частично залезала на участок Баталовых. Примерно на 0,8 сотки. В основном она стояла на так называемой технической общей территории, где проходил водопровод. За использование этой территории Эльгарт каждый год платил штраф в 2 тысячи рублей. Его это устраивало.

- История с баней печально закончилась для всех участников конфликта. Войну с соседом Алексей Владимирович вел вплоть до своей смерти летом 2017 года. Но даже после того, как судебный процесс решился в пользу Баталовых, снос незаконных строений (кроме бани еще была летняя кухня, встроенная Эльгартом в общий забор) растянулся на два года. А в ноябре 2019 года, через неделю после того как был ликвидирован последний самострой, 82-летний сосед умер…

- Эльгарт был взрывной, хамоватый мужик, но в его словах была своя правда: зачем сносить баню? Я тоже Баталовым говорил: не надо с соседом судиться, а тем более привлекать к этому СМИ (было много публикаций и ток-шоу – Ред.). Уверен, Алексей Владимирович понимал, что он подписывает соседу акт размежевания границ. Но он не думал, к каким последствиям это приведет. Тем более, что дача к тому времени принадлежала не ему, а его дочери Маше. Это потом он вынужденно говорил, что плохо видел и «подмахнул какую-то бумажку не глядя». Эта история закончилась бы тихо-мирно в пользу Баталовых, если бы не вмешался Цивин. Огласка ему была нужна для пиара, мол, он и есть самый близкий и верный друг семьи. И спаситель.

- Гитана Аркадьевна могла же прислушаться к вам, а не идти на поводу у Цивина…

- Она пошла на принцип: «Если увидят, что у Баталовых можно кусочек отщипнуть, тогда потом на все накинутся». Она боялась, что в дальнейшем Маша не сможет за себя постоять.

Тем более, что Цивин довольно быстро отстранил от Баталовых весь их ближний круг - людей, с которыми они дружили десятилетиями. Про одного сказал, что тот - алкоголик, про другого - наркоман. А Гитана очень внушаема. Она была уверена, что Цивин и Дрожжина пришли от Никиты Михалкова, которого она уважает. Очень быстро Гитана и Маша оказались очарованы дядей Мишей и тетей Наташей.

ВЫГНАЛА С ДАЧИ

- Вы ведь долго жили на даче у Баталовых в Переделкине...

- Баталовы сами предложили пожить у них на даче. Нам с женой это тоже было удобно: у нас родилась дочка, хотели, чтобы она бывала на свежем воздухе. Баталовы на свою дачу не ездили. Это был заброшенный участок, который постепенно я привел в порядок. И Маша Баталова туда стала приезжать регулярно, почти каждые выходные.

Я вкладывал в эту дачу свои деньги, потому что Гитана говорила не раз: «Зураб, ты будешь с нами всегда. Делай как для себя». В итоге, мы прожили на их даче 7 лет. Я сделал из летнего домика пригодное жилье даже для зимы. И когда на даче стало уютно и хорошо, Гитана нас выгнала оттуда. Мы уехали в отпуск, а когда вернулись, оказалось, что на дачу приезжала Маша с друзьями семьи. Они зашли в дом и перевернули все наши вещи. Что они искали, я не знаю. Даже если Гитана Аркадьевна не хотели нас больше видеть и у нее появились новые фавориты, не понимаю, почему нельзя было расстаться по-хорошему?

Бывший помощник Алексея Баталова: «Гитана Аркадьевна понимала, что Маша может остаться одна в окружении волков, которым нужно только ее имущество» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда над нами стали сгущаться тучи, я ей пообещал: «Мы уйдем, как только вы скажете». Не знаю, почему она выжидала момент, когда мы уедем в отпуск. Потом в интервью она называла меня сторожем, который охранял дачу якобы за зарплату. От Баталовых я зарплату никогда не получал.

- По вашему рассказу получается, что Гитана Аркадьевна не очень благодарный человек?

- Она привыкла к тому, что люди ей «приносят и дают». Для нее это норма. Она так всю жизнь прожила за спиной у Алексея Владимировича. Она в том не виновата.

Сейчас Цивин пытается представить, что она жестокая с Машей, что между ними были скандалы. Это неправда. Гитана – прекрасная мать. Она понимает, что беспомощная Маша может остаться одна в окружении волков, которым нужно только ее имущество. Ведь почему Гитана поверила Цивину и Дрожжиной? Потому что никого из нас, людей, которые познакомились с Баталовыми раньше них, она не считала надежными. А Цивину и Дрожжиной поверила. Именно поэтому подписала им документы на имущество... Я не сомневаюсь, что договоры ренты с Натальей Дрожжиной она подписывала сама, понимая, что за бумаги. Она прекрасно ориентируется в документах. Она педантичный человек. Все платежки аккуратно раскладывает по папочкам.

Слава Богу, что в какой-то момент она наконец поняла: Цивину нужна не Маша, а только ее имущество. И тогда дала задний ход. Времени искать новых «друзей» у нее уже не осталось, ей 85 лет. И она вернулась к старым - к Марьяне Сатаровой и Татьяне Вороновой, которых Цивин тоже «отстранил». А Гитана в нужный момент о них вспомнила и позвала обратно. Не исключаю, что, когда к ней пришло прозрение, Марьяна и Татьяна Воронова пообещали ей быть с Машей до конца. Но при условии, что Гитана заберет у Цивина с Дрожжиной все, что на них переписала. Думаю, так и было.

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