Дмитрий Песков объяснил, почему рейтинг Путина не снизился после фильма о «дворце» и прокомментировал акцию с фонариками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Хотелось бы у вас узнать, почему акция с фонариками (акция сторонников Алексея Навального) все-таки не получилась массовой? И второй вопрос. Почему, на ваш взгляд, несмотря на выход аншлагового «художественного» фильма про так называемый «дворец Путина», рейтинг президента не снизился? Как был 66 %, по-моему, сначала упал на 1 %, потом догнал снова.

- Что касается вот этого рейтингового фильма, который вы упомянули, собственно, фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся и объявился. И про то, что там, в этом доме, происходит, тоже информация появилась из первых уст, что называется. И о планах (коммерческого) использования этого объекта также было объявлено. И, соответственно, стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем.

В целом, конечно, это подавляющему большинству людей абсолютно ясно. И, конечно, реальный рейтинг президента Путина: и рейтинг доверия, и рейтинг его работы, - он все-таки зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях.

А что касается всех этих акций, фонариков и так далее, еще раз повторяю, движению никто не мешал. Никто особо не собирался. Поэтому не было непосредственного нарушения закона. Да, ходили отдельные люди с фонариками. Прекрасно. Может, кто-то влюбленный, кто-то, может быть, против чего-то протестовал. Кто-то просто за компанию, не понимая, зачем надо фонарик зажигать. Но главное – не нарушали закон. Поэтому все было спокойно. А почему их было не три, а два человека, это не ко мне вопрос.